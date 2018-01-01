Осінній транш «теплих» кредитів ПриватБанку отримали 223 ОСББ*





«Ми почали кредитування проектів у рамках осіннього траншу програми державних компенсацій за програмою «теплих» кредитів для ОСББ відразу ж після підписання договору з Держагентством, – розповідає керівник МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв. – І за 5 робочих днів ми видали 223 кредити, що наразі стало рекордом у цьому виді кредитування. Мінімальний розмір державної компенсації за кредитами ОСББ, як і раніше, становить 40%».



У ПриватБанку ОСББ у рамках державної програми енергоефективності «Теплі кредити» зможуть отримати кредити до 7 років під найнижчі серед банків ставки – до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.



Нагадаємо, що ПриватБанк приєднався до програми кредитування ОСББ у 2017 році. За цей період видано 638 «теплих» кредитів ОСББ на загальну суму 130 млн грн. Усього ПриватБанк обслуговує майже 10 тис. ОСББ.



Більше про програму «теплих» кредитів для ОСББ можна дізнатися на

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За тиждень після затвердження урядом чергового траншу фінансування в рамках програми «Теплі кредити» ПриватБанк задовольнив 223 заявки від ОСББ на кредитування енергозбережних проектів на суму понад 43 млн грн.«Ми почали кредитування проектів у рамках осіннього траншу програми державних компенсацій за програмою «теплих» кредитів для ОСББ відразу ж після підписання договору з Держагентством, – розповідає керівник МСБ ПриватБанку Сергій Клюєв. – І за 5 робочих днів ми видали 223 кредити, що наразі стало рекордом у цьому виді кредитування. Мінімальний розмір державної компенсації за кредитами ОСББ, як і раніше, становить 40%».У ПриватБанку ОСББ у рамках державної програми енергоефективності «Теплі кредити» зможуть отримати кредити до 7 років під найнижчі серед банків ставки – до 18%, без додаткових умов і прихованих комісій.Нагадаємо, що ПриватБанк приєднався до програми кредитування ОСББ у 2017 році. За цей період видано 638 «теплих» кредитів ОСББ на загальну суму 130 млн грн. Усього ПриватБанк обслуговує майже 10 тис. ОСББ.Більше про програму «теплих» кредитів для ОСББ можна дізнатися на pb.ua/teplokred

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