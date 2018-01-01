Довірливі лучанки втратили всі гроші на банківських картках

Двоє лучанок стали жертвами шахраїв, які, потелефонувавши, назвалися працівниками банків й обманом заволоділи коштами потерпілих.Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.Двоє лучанок – 60-річна та 50-річна позбулися усіх наявних на банківських картках коштів - 1300 та 5000 грн. відповідно. Жінки повірили «працівникам банку», які потелефонували й під приводом необхідності «розблокування картки» випитали усі необхідні для зняття грошей відомості.Такі злочини трапляються на Волині мало не щодня. Щоб не викликати підозри, шахраї телефонують з міських номерів фіксованого зв’язку з кодом, скажімо, 056, який відповідає Дніпропетровській області, де знаходиться центральний офіс одного з банків.Шахраї називаються представниками служби безпеки фінансової установи. Під приводом перевірки і уточнення особистих даних, виявлення осіб, які причетні до фінансування тероризму і сепаратизму в України, відміни неіснуючих банківських операцій чи «хакерської атаки» на рахунок потерпілих, злочинці випитують у них реквізити банківських карток та зміст смс-повідомлень, які надходять клієнтам. Отримавши необхідну інформацію, перераховують наявні на карткових рахунках гроші собі.