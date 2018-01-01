У кінотеатрі «Premier City» покажуть чотири прем'єрних кінострічки*





Фільм «Лускунчик і чотири королівства», 0+



Увечері напередодні Різдва Клара і її брат отримують від батьків багато подарунків. Серед них є і зовсім непоказна іграшка – незграбний чоловічок на ім'я Лускунчик, який може розколювати найміцніші горіхи. Перед сном дівчина випадково бачить грандіозну битву. З Мишачим королем, що вибрався з-під підлоги бореться армія іграшок під проводом хороброго Лускунчика.



Квитки тут:



Фільм «Смертні машини», 12+



Події фільму розгортаються у пост-апокаліптичному світі. Більшість населення планети загинула унаслідок так званої «шестидесятихвилинної війни». Ті, хто вижив, живуть у вцілілих містах. Кожне місто розміщується на величезних пересувних платформах. У пошуках ресурсів, необхідних для існування, міста рухаються безкінечними безлюдними пустелями. Їхня здобич – менші міста. Саме з такого невеличкого поселення і походить головна героїня, дівчина на ім’я Естер Шоу. Зустріч дівчини та Тома, якому пощастило жити у Лондоні, змінить хід історії.



Квитки тут:



Фільм «Кадавер», 16+



Колишня поліцейська Меган Рід влаштувалася працювати до моргу. Її ніколи не лякали тиша, близькість трупів та самота. Тож проблем ніяких виникнути не могло. Та в перше ж її нічне чергування до моргу привозять тіло жінки, яка загинула під час проведення над нею обряду екзорцизму. Тихий і зрозумілий для Меган порядок роботи порушують тривожні відчуття. Чим більше наростає тривога, тим зрозумілішим стає, що сутність, яку намагалися вигнати з тієї жінки, нікуди не поділася. Вона ось тут, поряд, і не готова легко здаватися. А Меган дуже добре підходить цій істоті для реалізації подальших планів.



Квитки тут:



Фільм «Дім, який побудував Джек», 18+



Події розгортаються у штаті Вашингтон у 70-х – 80-х роках минулого століття. Інженер Джек будує собі дім. Він хотів би бути архітектором, але усі свої творчі пориви спрямовує на те, щоб вбивати людей. Тіла вбитих він вкладає у особливі композиції, вбачаючи в цьому істинну красу. Джек обережний у своїх діях, тож підозри на нього впадуть не скоро.



Квитки тут:





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