Хочеться, щоб діти розповідали про тата-Героя, – волинський боєць. ВІДЕО

Олександра Долайчук, який воював на Сході України і на рахунку якого два підбитих танки супротивника і врятований офіцер, шукає справедливості.



На війну чоловік він потрапив 2014 року. Служив у 72-й механізованій бригаді, - йдеться у сюжеті



Олександр розповідає, що у серпні 2014 року разом з побратимами брав участь у визволенні бійців з Іловайського котла.



За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, керівництво військової частини представило бійця до нагороди. Однак до цього часу чекає нагороди.



Після демобілізації Олександр працював на луцькому підприємстві, а згодом підписав контракт і нині служить у Збройних силах.



"Хочеться, щоб була справедливість, щоб діти в майбутньому знали і розказували, що тато був Герой, він воював", - резюмує боєць.



Деталі – у сюжеті:





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