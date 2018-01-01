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Хочеться, щоб діти розповідали про тата-Героя, – волинський боєць. ВІДЕО

Хочеться, щоб діти розповідали про тата-Героя, – волинський боєць. ВІДЕО
Олександра Долайчук, який воював на Сході України і на рахунку якого два підбитих танки супротивника і врятований офіцер, шукає справедливості.

На війну чоловік він потрапив 2014 року. Служив у 72-й механізованій бригаді, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Олександр розповідає, що у серпні 2014 року разом з побратимами брав участь у визволенні бійців з Іловайського котла.

За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, керівництво військової частини представило бійця до нагороди. Однак до цього часу чекає нагороди.

Після демобілізації Олександр працював на луцькому підприємстві, а згодом підписав контракт і нині служить у Збройних силах.

"Хочеться, щоб була справедливість, щоб діти в майбутньому знали і розказували, що тато був Герой, він воював", - резюмує боєць.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: нагороди, Волинь, боєць
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