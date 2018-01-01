Хочеться, щоб діти розповідали про тата-Героя, – волинський боєць. ВІДЕО
Сьогодні, 17:09
Олександра Долайчук, який воював на Сході України і на рахунку якого два підбитих танки супротивника і врятований офіцер, шукає справедливості.
На війну чоловік він потрапив 2014 року. Служив у 72-й механізованій бригаді, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Олександр розповідає, що у серпні 2014 року разом з побратимами брав участь у визволенні бійців з Іловайського котла.
За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, керівництво військової частини представило бійця до нагороди. Однак до цього часу чекає нагороди.
Після демобілізації Олександр працював на луцькому підприємстві, а згодом підписав контракт і нині служить у Збройних силах.
"Хочеться, щоб була справедливість, щоб діти в майбутньому знали і розказували, що тато був Герой, він воював", - резюмує боєць.
Деталі – у сюжеті:
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На війну чоловік він потрапив 2014 року. Служив у 72-й механізованій бригаді, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Олександр розповідає, що у серпні 2014 року разом з побратимами брав участь у визволенні бійців з Іловайського котла.
За мужність і героїзм, виявлені під час виконання бойових завдань, керівництво військової частини представило бійця до нагороди. Однак до цього часу чекає нагороди.
Після демобілізації Олександр працював на луцькому підприємстві, а згодом підписав контракт і нині служить у Збройних силах.
"Хочеться, щоб була справедливість, щоб діти в майбутньому знали і розказували, що тато був Герой, він воював", - резюмує боєць.
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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