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Депутат Волиньради отримав орден

Депутат Волиньради отримав орден
Президент Петро Порошенко нагородив орденами декількох представників органів місцевого самоврядування з Волині.

Про це йдеться в указі глави держави.

За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили депутата Волинської обласної ради Віктора Козака та Боровненського сільського голову Михайла Оліферчука.

А Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк отримав орден Данила Галицького.


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Теги: орден, Волинь
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