Депутат Волиньради отримав орден
Сьогодні, 00:44
Президент Петро Порошенко нагородив орденами декількох представників органів місцевого самоврядування з Волині.
Про це йдеться в указі глави держави.
За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили депутата Волинської обласної ради Віктора Козака та Боровненського сільського голову Михайла Оліферчука.
А Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк отримав орден Данила Галицького.
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Про це йдеться в указі глави держави.
За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили депутата Волинської обласної ради Віктора Козака та Боровненського сільського голову Михайла Оліферчука.
А Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк отримав орден Данила Галицького.
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