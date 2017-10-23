Депутат Волиньради отримав орден

Петро Порошенко нагородив орденами декількох представників органів місцевого самоврядування з Волині.



Про це йдеться в указі глави держави.



За вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагородили депутата Волинської обласної ради Віктора Козака та Боровненського сільського голову Михайла Оліферчука.



А Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк отримав орден Данила Галицького.





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