Боса напівроздягнена бабця заблукала у Луцьку





Вона була одягнута геть не за погодою. На старенькій була кофта та штанці із спідницею, на ногах лише шкарпетки. І це при мінусовій температурі, - про це пише видання



Журналістка порталу зупинила стареньку, запитала, як її звати та де вона живе. Та бабця лише повторювала: «Я заблукала…Я заблукала…», - розповідає Ольга.



Зрозумівши, що нічого путнього від старенької не дізнається, Ольга викликала патрульну поліцію. Наряд приїхав за лічені хвилини. Та допитатись в бабці її адресу проживання та ім’я також не змогли.



Попросили журналістку порталу подивитися у неї у кишенях, мовляв, зазвичай родичі хворих людей залишають записки із зазначенням контактної інформації. Та ніякого папірця із адресою не було. Поки бабцю посадили у патрульну машину грітися, представники правоохоронних органів подали запит.



З’ясувалося, що ця старенька жінка частенько йде з дому, а потім не може повернутися через хворобу – у неї розсіяний склероз. ЇЇ син неодноразово писав заяву, аби маму знайшли, починаючи із 2015 року. Тож зовсім скоро поліцейські доправили додому стареньку.



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