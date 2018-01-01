На Волині повісився чоловік





За словами правоохоронців, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено -



Знайшли повішеного п’ятницю, 7 грудня.



У селі кажуть, що самогубець зловживав алкоголем, можливо це й підштовхнуло його на такий вчинок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Радехів Волинської області знайшли мертвим місцевого жителя, 1964 року народження.За словами правоохоронців, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено - повідомляє Район.in.ua.Знайшли повішеного п’ятницю, 7 грудня.У селі кажуть, що самогубець зловживав алкоголем, можливо це й підштовхнуло його на такий вчинок.

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