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На Волині повісився чоловік

На Волині повісився чоловік
У селі Радехів Волинської області знайшли мертвим місцевого жителя, 1964 року народження.

За словами правоохоронців, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено - повідомляє Район.in.ua.

Знайшли повішеного п’ятницю, 7 грудня.

У селі кажуть, що самогубець зловживав алкоголем, можливо це й підштовхнуло його на такий вчинок.


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Теги: смерть
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