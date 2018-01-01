Волинянина пограбували посеред вулиці

У селищі Торчин 42-річного місцевого мешканця пограбували посеред вулиці.Чоловік повідомив, що 3 грудня у вечірню пору в райцентрі на території шкільного стадіону зловмисник вирвав з його рук сумку з мобільним телефоном, банківською карткою та 100 грн, - інформує ГУНП у Волинській області.Сума збитку становить 3600 гривень.Слідчо-оперативна група спільно із групою реагування патрульної поліції встановили причетність до скоєння злочину 26-річного місцевого мешканця.За фактом злочину слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, арешт або ж позбавлення волі строком до чотирьох років. Триває досудове слідство.