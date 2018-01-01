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Волинянина пограбували посеред вулиці

Волинянина пограбували посеред вулиці
У селищі Торчин 42-річного місцевого мешканця пограбували посеред вулиці.

Чоловік повідомив, що 3 грудня у вечірню пору в райцентрі на території шкільного стадіону зловмисник вирвав з його рук сумку з мобільним телефоном, банківською карткою та 100 грн, - інформує ГУНП у Волинській області.

Сума збитку становить 3600 гривень.

Слідчо-оперативна група спільно із групою реагування патрульної поліції встановили причетність до скоєння злочину 26-річного місцевого мешканця.

За фактом злочину слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або виправні роботи, арешт або ж позбавлення волі строком до чотирьох років. Триває досудове слідство.


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Теги: пограбування, Волинь
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