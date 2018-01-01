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На Донеччині шили іграшки, щоб допомогти онкохворим дітям Волині

На Донеччині шили іграшки, щоб допомогти онкохворим дітям Волині
Вже втретє Волноваський район Донецької області бере участь в акції «Тепла іграшка надії».

Цьогоріч вони передали кілька сотень виробів ручної роботи до Луцька, аби продати під час ярмарку та допомогти діткам, які хворіють на рак, - повідомили організатори.

Методист інформаційно-методичного центру управління сім’ї, молоді та спорту Олена Левітова розповіла, що понад тридцять шкіл Волноваського району долучилися до п’ятої благодійної акції «Тепла іграшка надії».

Іграшки, які діти шили для ярмарку, уже у Луцьку, а придбати їх можна буде 15 грудня в торгово-розважальному центрі ПортCity. Усі виручені кошти від заходу передають Благодійному фонду «СТОПРАК».
Окрім того, донеччани проведуть й свій маленький міні-ярмарок, аби додатково зібрати кошти. Цьогоріч до акції долучилися діти з луцьких шкіл та садочків, майстри з Ковеля, Острога, Києва та Ірпеня.

«Для нас великим показником довіри є те, що стільки людей з різних куточків України приєднуються до благодійності», - зазначила Президент БФ «СТОПРАК» Марія Адамчук.

Цього року іграшки вартуватимуть від 25 гривень. Також, організатори сформували кілька десятків вишитих наборів (з шести кульок), які можна дарувати друзям й колегам, а їх ціна становитиме від 300 гривень.

Долучитися до акції й залишити іграшки можна щодня 10 до 22 години до 13 грудня на рецепції у GeneratorCity (ролером).

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Теги: іграшки, діти, благодійність
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