На Донеччині шили іграшки, щоб допомогти онкохворим дітям Волині

Вже втретє Волноваський район Донецької області бере участь в акції «Тепла іграшка надії».Цьогоріч вони передали кілька сотень виробів ручної роботи до Луцька, аби продати під час ярмарку та допомогти діткам, які хворіють на рак, - повідомили організатори.Методист інформаційно-методичного центру управління сім’ї, молоді та спортурозповіла, що понад тридцять шкіл Волноваського району долучилися до п’ятої благодійної акції «Тепла іграшка надії».Іграшки, які діти шили для ярмарку, уже у Луцьку, а придбати їх можна буде 15 грудня в торгово-розважальному центрі ПортCity. Усі виручені кошти від заходу передають Благодійному фонду «СТОПРАК».Окрім того, донеччани проведуть й свій маленький міні-ярмарок, аби додатково зібрати кошти. Цьогоріч до акції долучилися діти з луцьких шкіл та садочків, майстри з Ковеля, Острога, Києва та Ірпеня.«Для нас великим показником довіри є те, що стільки людей з різних куточків України приєднуються до благодійності», - зазначила Президент БФ «СТОПРАК»Цього року іграшки вартуватимуть від 25 гривень. Також, організатори сформували кілька десятків вишитих наборів (з шести кульок), які можна дарувати друзям й колегам, а їх ціна становитиме від 300 гривень.Долучитися до акції й залишити іграшки можна щодня 10 до 22 години до 13 грудня на рецепції у GeneratorCity (ролером).