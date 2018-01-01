У Луцьку на мосту в тролейбуса викрутило колесо. ФОТО
Сьогодні, 15:16
У Луцьку в тролейбуса на ходу відпало переднє колесо.
Інцидент трапився 10 грудня близько 14.30 на мосту по проспекті Соборності, - пишуть Волинські новини.
У зв'язку з несправністю тролейбус припинив рух і здійснив аварійну висадку пасажирів.
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Інцидент трапився 10 грудня близько 14.30 на мосту по проспекті Соборності, - пишуть Волинські новини.
У зв'язку з несправністю тролейбус припинив рух і здійснив аварійну висадку пасажирів.
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