вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку на мосту в тролейбуса викрутило колесо. ФОТО

У Луцьку на мосту в тролейбуса викрутило колесо. ФОТО
У Луцьку в тролейбуса на ходу відпало переднє колесо.

Інцидент трапився 10 грудня близько 14.30 на мосту по проспекті Соборності, - пишуть Волинські новини.

У зв'язку з несправністю тролейбус припинив рух і здійснив аварійну висадку пасажирів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: колесо, тролейбус, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:38
На Львівщині на звалищі згорів підліток
Сьогодні, 15:32
У Луцьку на мосту в тролейбуса викрутило колесо. ФОТО
Сьогодні, 15:16
Якою буде головна ялинка Нововолинська
Сьогодні, 15:08
Для дітей-сиріт Волині придбають 16 квартир
Сьогодні, 15:03
Схожі новини
Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках Ніби обстеження на інших планетах, – член луцького виконкому про облік пасажирів у маршрутках
21 листопад, 09:44
У Луцьку змінили маршрути декількох тролейбусів У Луцьку змінили маршрути декількох тролейбусів
05 вересень, 15:38
У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт У Луцьку перевірятимуть громадський транспорт
21 серпень, 12:48
Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
15 серпень, 10:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:38
 0
На Львівщині на звалищі згорів підліток
Сьогодні, 15:32
 0
У Луцьку на мосту в тролейбуса викрутило колесо. ФОТО
Сьогодні, 15:16
 0
Якою буде головна ялинка Нововолинська
Сьогодні, 15:08
 0
Для дітей-сиріт Волині придбають 16 квартир
Сьогодні, 15:03
 0
Медіа
відео
1/8