У Луцьку на мосту в тролейбуса викрутило колесо. ФОТО





Інцидент трапився 10 грудня близько 14.30 на мосту по проспекті Соборності, - пишуть



У зв'язку з несправністю тролейбус припинив рух і здійснив аварійну висадку пасажирів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в тролейбуса на ходу відпало переднє колесо.Інцидент трапився 10 грудня близько 14.30 на мосту по проспекті Соборності, - пишуть Волинські новини У зв'язку з несправністю тролейбус припинив рух і здійснив аварійну висадку пасажирів.

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