В Одесі невідомі захопили медуніверситет
Сьогодні, 16:13
МОЗ України стало відомо про захоплення Одеського національного медичного університету.
10 грудня близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця, - повідомляє МОЗ України.
Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію.
Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Констянтин Аймедов.
МОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження. Також МОЗ України пов’язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМедУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
10 грудня близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця, - повідомляє МОЗ України.
Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію.
Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора Валерія Запорожана, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУ Констянтин Аймедов.
МОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження. Також МОЗ України пов’язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМедУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На заправці побили та пограбували волинянина
Сьогодні, 16:34
В Одесі невідомі захопили медуніверситет
Сьогодні, 16:13
Студенти почали протест під судом у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:38
На Львівщині на звалищі згорів підліток
Сьогодні, 15:32
Медіа