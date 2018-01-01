В Одесі невідомі захопили медуніверситет

МОЗ України стало відомо про захоплення Одеського національного медичного університету.10 грудня близько 8:00 невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця, - повідомляє МОЗ України.Наразі особи, які захопили університет, звільняють працівників, передаючи накази через вхідні двері університету, та знищують офіційну документацію.Будівлю університету охороняють прихильники екс-ректора, що унеможливлює доступ до закладу. Про це повідомив визнаний МОЗ України в.о. ректора ОНМедУМОЗ України вважає неприпустимими такі дії осіб, які діють фактично в інтересах екс-ректора, та закликає працівників не виконувати незаконні накази та розпорядження. Також МОЗ України пов’язує ці події з тим, що саме сьогодні комісія Міністерства юстиції розглядає скаргу МОН України з приводу незаконної реєстрації Юрія Сухіна керівником ОНМедУ.