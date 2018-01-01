Волинь – у топ областей, «уражених» кором
Сьогодні, 21:44
Волинська область потрапила до першої десятки українських регіонів, уражених кором.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.
Під час наради начальник управління освіти Віктор Бичковський наголосив на відповідальності працівників закладів не лише за організацію освітнього процесу, а й за збереження життя та здоров’я дітей.
Запрошені фахівці поінформували про стрімке збільшення кількості хворих на ГРВІ та звернули особливу увагу на те, що Волинь входить в першу десятку областей, уражених кором.
В зв’язку із зростанням захворювань на кір та дифтерію МОЗ ухвалило рішення щодо проведення вакцинації як дітям до 18 років, так і дорослим, котрі належать до груп ризику: медичним працівникам, освітянам, представникам силових відомств тощо.
Нагадаємо, на Волині через кір закрили шість класів у школах.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.
Під час наради начальник управління освіти Віктор Бичковський наголосив на відповідальності працівників закладів не лише за організацію освітнього процесу, а й за збереження життя та здоров’я дітей.
Запрошені фахівці поінформували про стрімке збільшення кількості хворих на ГРВІ та звернули особливу увагу на те, що Волинь входить в першу десятку областей, уражених кором.
В зв’язку із зростанням захворювань на кір та дифтерію МОЗ ухвалило рішення щодо проведення вакцинації як дітям до 18 років, так і дорослим, котрі належать до груп ризику: медичним працівникам, освітянам, представникам силових відомств тощо.
Нагадаємо, на Волині через кір закрили шість класів у школах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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