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Волинь – у топ областей, «уражених» кором

Волинь – у топ областей, «уражених» кором
Волинська область потрапила до першої десятки українських регіонів, уражених кором.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.

Під час наради начальник управління освіти Віктор Бичковський наголосив на відповідальності працівників закладів не лише за організацію освітнього процесу, а й за збереження життя та здоров’я дітей.

Запрошені фахівці поінформували про стрімке збільшення кількості хворих на ГРВІ та звернули особливу увагу на те, що Волинь входить в першу десятку областей, уражених кором.

В зв’язку із зростанням захворювань на кір та дифтерію МОЗ ухвалило рішення щодо проведення вакцинації як дітям до 18 років, так і дорослим, котрі належать до груп ризику: медичним працівникам, освітянам, представникам силових відомств тощо.

Нагадаємо, на Волині через кір закрили шість класів у школах.

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Теги: кір, Волинь
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