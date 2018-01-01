Волинь – у топ областей, «уражених» кором

Волинська область потрапила до першої десятки українських регіонів, уражених кором.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельської міськради у соціальній мережі Facebook.Під час наради начальник управління освітинаголосив на відповідальності працівників закладів не лише за організацію освітнього процесу, а й за збереження життя та здоров’я дітей.Запрошені фахівці поінформували про стрімке збільшення кількості хворих на ГРВІ та звернули особливу увагу на те, що Волинь входить в першу десятку областей, уражених кором.В зв’язку із зростанням захворювань на кір та дифтерію МОЗ ухвалило рішення щодо проведення вакцинації як дітям до 18 років, так і дорослим, котрі належать до груп ризику: медичним працівникам, освітянам, представникам силових відомств тощо.Нагадаємо, на Волині через кіру школах.