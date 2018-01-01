Lexus влетів у дерево: дві людини загинуло
Сьогодні, 08:21
На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. У результаті ДТП дві людини загинуло, одна особа госпіталізована.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та виїхав за межі дорожнього покриття, та допустив зіткнення з деревом.
У результаті ДТП загинуло 2 особи: водій автомобіля та його пасажир, обидва 1975 року народження, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За фактом ДТП відкрито досудове розслідування за ч.3 ст.286 КК України.
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та виїхав за межі дорожнього покриття, та допустив зіткнення з деревом.
У результаті ДТП загинуло 2 особи: водій автомобіля та його пасажир, обидва 1975 року народження, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
За фактом ДТП відкрито досудове розслідування за ч.3 ст.286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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