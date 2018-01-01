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Lexus влетів у дерево: дві людини загинуло

Lexus влетів у дерево: дві людини загинуло
На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та в’їхав у дерево. У результаті ДТП дві людини загинуло, одна особа госпіталізована.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

На Львівщині водій Lexus 410 не впорався з керуванням та виїхав за межі дорожнього покриття, та допустив зіткнення з деревом.

У результаті ДТП загинуло 2 особи: водій автомобіля та його пасажир, обидва 1975 року народження, ще одного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП відкрито досудове розслідування за ч.3 ст.286 КК України.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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