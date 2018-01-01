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На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО

На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО
На трасі Ковель-Ягодин водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Mercedes.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Аварія сталася у ніч на 11 грудня.

Про ДТП службі 102 повідомив водій легковика.

Патрульні на місці події побачили ознаки сп’яніння у водія DAF, що й підтвердила перевірка – 2, 25 проміле.

Також механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби.

На винуватця полісмени оформили 2 протоколи.
На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО
На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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