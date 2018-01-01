На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:18
На трасі Ковель-Ягодин водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Mercedes.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Аварія сталася у ніч на 11 грудня.
Про ДТП службі 102 повідомив водій легковика.
Патрульні на місці події побачили ознаки сп’яніння у водія DAF, що й підтвердила перевірка – 2, 25 проміле.
Також механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби.
На винуватця полісмени оформили 2 протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Аварія сталася у ніч на 11 грудня.
Про ДТП службі 102 повідомив водій легковика.
Патрульні на місці події побачили ознаки сп’яніння у водія DAF, що й підтвердила перевірка – 2, 25 проміле.
Також механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби.
На винуватця полісмени оформили 2 протоколи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Княгининівській ОТГ встановлять ще чотири камери
Сьогодні, 10:27
На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО
Сьогодні, 10:18
У Луцьку вночі горіла будівля сервісного центру МВС. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:47
Медіа