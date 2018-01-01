На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



Аварія сталася у ніч на 11 грудня.



Про ДТП службі 102 повідомив водій легковика.



Патрульні на місці події побачили ознаки сп’яніння у водія DAF, що й підтвердила перевірка – 2, 25 проміле.



Також механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби.



На винуватця полісмени оформили 2 протоколи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Ковель-Ягодин водій вантажівки DAF виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Mercedes.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Аварія сталася у ніч на 11 грудня.Про ДТП службі 102 повідомив водій легковика.Патрульні на місці події побачили ознаки сп’яніння у водія DAF, що й підтвердила перевірка – 2, 25 проміле.Також механічних пошкоджень зазнали транспортні засоби.На винуватця полісмени оформили 2 протоколи.

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