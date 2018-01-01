Сервісний центр МВС у Луцьку тимчасово переїжджає через пожежу
Сьогодні, 11:01
Через пожежу, яка трапилася 11 грудня, Регіональний сервісний центр МВС у Волинській області тимчасово змінює своє місцезнаходження.
Про це повідомили на сторінці центру у Facebook.
Нагадаємо, пожежа у будівлі сервісного центру сталась о першій ночі 11 грудня.
«Невдовзі ми повідомимо нове місце знаходження», – обіцяють у прес-службі.
Також зазначили, що послуги з реєстрації авто, видачі посвідчень водія та довідок про несудимість надаються у звичному режимі в територіальних сервісних центрів МВС за раніше існуючими адресами.
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Про це повідомили на сторінці центру у Facebook.
Нагадаємо, пожежа у будівлі сервісного центру сталась о першій ночі 11 грудня.
«Невдовзі ми повідомимо нове місце знаходження», – обіцяють у прес-службі.
Також зазначили, що послуги з реєстрації авто, видачі посвідчень водія та довідок про несудимість надаються у звичному режимі в територіальних сервісних центрів МВС за раніше існуючими адресами.
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