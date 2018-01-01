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Через аферу з продажем талонів на бензин постраждав лучанин

Через аферу з продажем талонів на бензин постраждав лучанин
У Луцьку зловмисник під приводом продажу талонів на бензин ошукав 47-річного місцевого мешканця.

Так, до поліції звернувся чоловік, із заявою про те, що з листопада по грудень зловмисник, зловживаючи його довірою, під приводом продажу талонів на бензин, заволодів його коштами, - інформує ГУНП у Волинській області.

Сума завданих збитків становить 15 тис. грн. Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 52-річний мешканець Луцького району.

За фактом шахрайства слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.



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Теги: бензин, шахрай, Луцьк
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