Через аферу з продажем талонів на бензин постраждав лучанин
Сьогодні, 12:38
У Луцьку зловмисник під приводом продажу талонів на бензин ошукав 47-річного місцевого мешканця.
Так, до поліції звернувся чоловік, із заявою про те, що з листопада по грудень зловмисник, зловживаючи його довірою, під приводом продажу талонів на бензин, заволодів його коштами, - інформує ГУНП у Волинській області.
Сума завданих збитків становить 15 тис. грн. Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 52-річний мешканець Луцького району.
За фактом шахрайства слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, до поліції звернувся чоловік, із заявою про те, що з листопада по грудень зловмисник, зловживаючи його довірою, під приводом продажу талонів на бензин, заволодів його коштами, - інформує ГУНП у Волинській області.
Сума завданих збитків становить 15 тис. грн. Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 52-річний мешканець Луцького району.
За фактом шахрайства слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «Промені» відбудеться виставка «Світ каменю»*
Сьогодні, 13:01
Через аферу з продажем талонів на бензин постраждав лучанин
Сьогодні, 12:38
У Києві в каналізації знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 12:24
Медіа