Через аферу з продажем талонів на бензин постраждав лучанин





Так, до поліції звернувся чоловік, із заявою про те, що з листопада по грудень зловмисник, зловживаючи його довірою, під приводом продажу талонів на бензин, заволодів його коштами, - інформує ГУНП у Волинській області.



Сума завданих збитків становить 15 тис. грн. Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 52-річний мешканець Луцького району.



За фактом шахрайства слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зловмисник під приводом продажу талонів на бензин ошукав 47-річного місцевого мешканця.Так, до поліції звернувся чоловік, із заявою про те, що з листопада по грудень зловмисник, зловживаючи його довірою, під приводом продажу талонів на бензин, заволодів його коштами, - інформує ГУНП у Волинській області.Сума завданих збитків становить 15 тис. грн. Правоохоронці встановили, що до шахрайства причетний 52-річний мешканець Луцького району.За фактом шахрайства слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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