П'яний батько підстрелив 10-річного сина з пістолета





Про це повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції, - передає



"10 грудня близько 18:30 в селі Верхня Терса Гуляйпільського району під час конфлікту зі своєю співмешканкою чоловік у стані алкогольного сп’яніння з власної необережності влучив із пістолета флобер у власного сина 2008 року народження. Хлопчика було госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.



Пістолет вилучили. Під час встановлення обставин події порушник 1979 року народження чинив опір поліцейським.



Стосовно нього були складені адміністративні протоколи за ознаками статті 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейському) КУпАП України.



Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 128 КК України – це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області чоловік з власної необережності влучив у свого неповнолітнього сина з пістолета. Дитина потрапила до лікарні.Про це повідомили у відділі комунікації обласного управління поліції, - передає УНН "10 грудня близько 18:30 в селі Верхня Терса Гуляйпільського району під час конфлікту зі своєю співмешканкою чоловік у стані алкогольного сп’яніння з власної необережності влучив із пістолета флобер у власного сина 2008 року народження. Хлопчика було госпіталізовано до лікарні", – йдеться в повідомленні.Пістолет вилучили. Під час встановлення обставин події порушник 1979 року народження чинив опір поліцейським.Стосовно нього були складені адміністративні протоколи за ознаками статті 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейському) КУпАП України.Крім цього, відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 128 КК України – це необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

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