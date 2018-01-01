У селі під Луцьком – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:36
У селі Струмівка, що під Луцьком, зіткнулися дві машини.
Про це пише інтернет-видання Волинь24, посилаючись на власкора.
Автопригода трапилася у середу, 12 грудня, приблизно об 11:10.
За інформацією, сірий «Рено Меган» виїжджав із автозаправки, а «Тойота» зіткнулася з автівкою на подвійній смузі.
На місці працює патрульна поліція. На трасі видно гальмівний шлях, але зрозуміло, що швидкість була достатньою, щоб розбити крило «Тойоти».
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Про це пише інтернет-видання Волинь24, посилаючись на власкора.
Автопригода трапилася у середу, 12 грудня, приблизно об 11:10.
За інформацією, сірий «Рено Меган» виїжджав із автозаправки, а «Тойота» зіткнулася з автівкою на подвійній смузі.
На місці працює патрульна поліція. На трасі видно гальмівний шлях, але зрозуміло, що швидкість була достатньою, щоб розбити крило «Тойоти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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