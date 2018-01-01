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У селі під Луцьком – аварія. ФОТО

У селі під Луцьком – аварія. ФОТО
У селі Струмівка, що під Луцьком, зіткнулися дві машини.

Про це пише інтернет-видання Волинь24, посилаючись на власкора.

Автопригода трапилася у середу, 12 грудня, приблизно об 11:10.

За інформацією, сірий «Рено Меган» виїжджав із автозаправки, а «Тойота» зіткнулася з автівкою на подвійній смузі.

На місці працює патрульна поліція. На трасі видно гальмівний шлях, але зрозуміло, що швидкість була достатньою, щоб розбити крило «Тойоти».

У селі під Луцьком – аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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