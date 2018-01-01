У вечірній аварії у Луцьку постраждала старенька пасажирка маршрутки





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



12 грудня ж в обласному центрі по 19 годині по вулиці Глушець трапилася автопригода за участі автомобіля «Ford Fusion» та маршрутного таксі «Богдан».



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Внаслідок ДТП постраждала 63-річна пасажирка маршрутки, не госпіталізовувалась.



За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.



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