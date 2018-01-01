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У вечірній аварії у Луцьку постраждала старенька пасажирка маршрутки

У вечірній аварії у Луцьку постраждала старенька пасажирка маршрутки
У Луцьку ввечері на вулиці Глушець сталася аварія за участю маршрутки та легковика.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

12 грудня ж в обласному центрі по 19 годині по вулиці Глушець трапилася автопригода за участі автомобіля «Ford Fusion» та маршрутного таксі «Богдан».

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Внаслідок ДТП постраждала 63-річна пасажирка маршрутки, не госпіталізовувалась.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 1
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63 роки - це жінка похилого віку. "Старенька" - це більш старша людина, від 70-80 років. Імхо.
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