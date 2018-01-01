У вечірній аварії у Луцьку постраждала старенька пасажирка маршрутки
Сьогодні, 11:45
У Луцьку ввечері на вулиці Глушець сталася аварія за участю маршрутки та легковика.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
12 грудня ж в обласному центрі по 19 годині по вулиці Глушець трапилася автопригода за участі автомобіля «Ford Fusion» та маршрутного таксі «Богдан».
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Внаслідок ДТП постраждала 63-річна пасажирка маршрутки, не госпіталізовувалась.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
12 грудня ж в обласному центрі по 19 годині по вулиці Глушець трапилася автопригода за участі автомобіля «Ford Fusion» та маршрутного таксі «Богдан».
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Аварія у Луцьку: зіткнулися маршрутка і легковик
Внаслідок ДТП постраждала 63-річна пасажирка маршрутки, не госпіталізовувалась.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
63 роки - це жінка похилого віку. "Старенька" - це більш старша людина, від 70-80 років. Імхо.
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