Американська волонтерка набила тату про Волинь. ФОТО





Про це пише



“Я хотіла татуювання, яке нагадувало про мій час в Україні. Але не просто Україна взагалі, а щось більш особисте. Протягом останніх кількох днів у Володимирі Настя, Олена та Наталія розповідали про відому тут пісню “Волинь моя, краса моя”. В той момент вже я знала, що я хочу таке татуювання. Я провела на Волині останні 2 роки, тому і вирішила написати назву пісні на моїй руці, і це завжди буде нагадувати мені про мій час у Володимирі-Волинському”, – розповіла Офелія у коментарі журналісту видання.



Офелія у Володимирі-Волинському працювала на базі педагогічного коледжу, де провела кілька англомовних таборів.



Також дівчина разом з Оленою Омелюх та Анастасією Азановою створили у місті англомовний клуб. По закінченню дворічного перебування у Володимирі-Волинському, дівчина разом із матір’ю вирушила в подорож Європою, а найближчим часом повернеться до Сполучених Штатів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтерка Корпусу Миру, яка впродовж двох останніх років працювала у Володимирі-Волинському, зробила татуювання у вигляді напису “Волинь моя, краса моя”.Про це пише Буг “Я хотіла татуювання, яке нагадувало про мій час в Україні. Але не просто Україна взагалі, а щось більш особисте. Протягом останніх кількох днів у Володимирі Настя, Олена та Наталія розповідали про відому тут пісню “Волинь моя, краса моя”. В той момент вже я знала, що я хочу таке татуювання. Я провела на Волині останні 2 роки, тому і вирішила написати назву пісні на моїй руці, і це завжди буде нагадувати мені про мій час у Володимирі-Волинському”, – розповілау коментарі журналісту видання.Офелія у Володимирі-Волинському працювала на базі педагогічного коледжу, де провела кілька англомовних таборів.Також дівчина разом з Оленою Омелюх та Анастасією Азановою створили у місті англомовний клуб. По закінченню дворічного перебування у Володимирі-Волинському, дівчина разом із матір’ю вирушила в подорож Європою, а найближчим часом повернеться до Сполучених Штатів.

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