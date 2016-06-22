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Водій, який на смерть збив дівчинку під Луцьком, був тверезий. ВІДЕО

Водій, який на смерть збив дівчинку під Луцьком, був тверезий. ВІДЕО
Водій, який у селі Піддубці Луцького району на смерть збив 9-річну дівчинку не був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це Суспільному повідомив лікар-нарколог Іван Сухий.

Нагадаємо, удень 14 грудня 9-тирічну дитину на пішохідному переході збив легковик у селі Піддубці Луцького району. Дитина померла на місці аварії.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: смерть, дитина, ДТП
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