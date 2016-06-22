Водій, який на смерть збив дівчинку під Луцьком, був тверезий. ВІДЕО





Про це Іван Сухий.



Нагадаємо, удень 14 грудня 9-тирічну дитину на пішохідному переході збив легковик у селі Піддубці Луцького району.



За цим фактом слідчі розпочали



Детальніше - у сюжеті.

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