Водій, який на смерть збив дівчинку під Луцьком, був тверезий. ВІДЕО
Сьогодні, 19:36
Водій, який у селі Піддубці Луцького району на смерть збив 9-річну дівчинку не був у стані алкогольного сп'яніння.
Про це Суспільному повідомив лікар-нарколог Іван Сухий.
Нагадаємо, удень 14 грудня 9-тирічну дитину на пішохідному переході збив легковик у селі Піддубці Луцького району. Дитина померла на місці аварії.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Детальніше - у сюжеті.
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Про це Суспільному повідомив лікар-нарколог Іван Сухий.
Нагадаємо, удень 14 грудня 9-тирічну дитину на пішохідному переході збив легковик у селі Піддубці Луцького району. Дитина померла на місці аварії.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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