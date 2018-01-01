Померла волинянка, до якої медики через бездоріжжя їхали возом
Сьогодні, 21:58
На Волині через бездоріжжя швидка не змогла дістатися хворої. До хати медики змушені були їхати підводою. На неї ж класти 81-річну бабусю в критичному стані.
Та незважаючи на всі зусилля якнайшвидше доправити її до лікарні, жінку врятувати не вдалося, - йдееться в сюжеті ТСН.
81-річну бабусю медики змушені були везти підводою до карети швидкої, яка ледве не загрузла у багнюці. Жінка задихалася, медики діагностували у неї важкий набряк легенів. Єдиний шанс врятувати пацієнтку – якнайшвидше довезти її до лікарні.
Виконувач обов’язків завідувача Іваничівського центру екстреної медичної допомоги Віталій Тарасюк розповів: «Хвора була у важкому, я б сказав – критичному, стані. Коли кожна хвилина дорога. Може, ми дещо втратили, коли її перегружували».
Стареньку врятувати не вдалося. Вона померла наступного дня в реанімації. Її 77-річна сестра Ніна навіть думати боїться, що може трапитися, якщо захворіє у цій глушині.
Фельдшери скаржаться, що сіл із непроїзними шляхами по області – близько 500. Чи не щодня застрягають на півдорозі до хворих. «Нас підводами возили і по кілометру, і по півтора», - зазначив Віталій Тарасюк.
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Та незважаючи на всі зусилля якнайшвидше доправити її до лікарні, жінку врятувати не вдалося, - йдееться в сюжеті ТСН.
81-річну бабусю медики змушені були везти підводою до карети швидкої, яка ледве не загрузла у багнюці. Жінка задихалася, медики діагностували у неї важкий набряк легенів. Єдиний шанс врятувати пацієнтку – якнайшвидше довезти її до лікарні.
Виконувач обов’язків завідувача Іваничівського центру екстреної медичної допомоги Віталій Тарасюк розповів: «Хвора була у важкому, я б сказав – критичному, стані. Коли кожна хвилина дорога. Може, ми дещо втратили, коли її перегружували».
Стареньку врятувати не вдалося. Вона померла наступного дня в реанімації. Її 77-річна сестра Ніна навіть думати боїться, що може трапитися, якщо захворіє у цій глушині.
Фельдшери скаржаться, що сіл із непроїзними шляхами по області – близько 500. Чи не щодня застрягають на півдорозі до хворих. «Нас підводами возили і по кілометру, і по півтора», - зазначив Віталій Тарасюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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