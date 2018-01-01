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Померла волинянка, до якої медики через бездоріжжя їхали возом

Померла волинянка, до якої медики через бездоріжжя їхали возом
На Волині через бездоріжжя швидка не змогла дістатися хворої. До хати медики змушені були їхати підводою. На неї ж класти 81-річну бабусю в критичному стані.

Та незважаючи на всі зусилля якнайшвидше доправити її до лікарні, жінку врятувати не вдалося, - йдееться в сюжеті ТСН.

81-річну бабусю медики змушені були везти підводою до карети швидкої, яка ледве не загрузла у багнюці. Жінка задихалася, медики діагностували у неї важкий набряк легенів. Єдиний шанс врятувати пацієнтку – якнайшвидше довезти її до лікарні.

Виконувач обов’язків завідувача Іваничівського центру екстреної медичної допомоги Віталій Тарасюк розповів: «Хвора була у важкому, я б сказав – критичному, стані. Коли кожна хвилина дорога. Може, ми дещо втратили, коли її перегружували».

Стареньку врятувати не вдалося. Вона померла наступного дня в реанімації. Її 77-річна сестра Ніна навіть думати боїться, що може трапитися, якщо захворіє у цій глушині.

Фельдшери скаржаться, що сіл із непроїзними шляхами по області – близько 500. Чи не щодня застрягають на півдорозі до хворих. «Нас підводами возили і по кілометру, і по півтора», - зазначив Віталій Тарасюк.

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Теги: швидка, Волинь
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