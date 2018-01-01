Померла волинянка, до якої медики через бездоріжжя їхали возом

їхати підводою. На неї ж класти 81-річну бабусю в критичному стані.



Та незважаючи на всі зусилля якнайшвидше доправити її до лікарні, жінку врятувати не вдалося, - йдееться в



81-річну бабусю медики змушені були везти підводою до карети швидкої, яка ледве не загрузла у багнюці. Жінка задихалася, медики діагностували у неї важкий набряк легенів. Єдиний шанс врятувати пацієнтку – якнайшвидше довезти її до лікарні.



Виконувач обов’язків завідувача Іваничівського центру екстреної медичної допомоги Віталій Тарасюк розповів: «Хвора була у важкому, я б сказав – критичному, стані. Коли кожна хвилина дорога. Може, ми дещо втратили, коли її перегружували».



Стареньку врятувати не вдалося. Вона померла наступного дня в реанімації. Її 77-річна сестра Ніна навіть думати боїться, що може трапитися, якщо захворіє у цій глушині.



Фельдшери скаржаться, що сіл із непроїзними шляхами по області – близько 500. Чи не щодня застрягають на півдорозі до хворих. «Нас підводами возили і по кілометру, і по півтора», - зазначив Віталій Тарасюк.



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