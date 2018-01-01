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На Волині презентували правничу енциклопедію «WikiLegalAid»

На Волині презентували правничу енциклопедію «WikiLegalAid»
Волиняни, маючи доступ до інтернету, можуть отримати правову консультацію через довідково-інформаційну платформу WikiLegalAid.

Про це повідомили у Ковельському місцевому центрі з надання безплатної вторинної правової допомоги.

У довідково-інформаційній платформі правових консультацій ««WikiLegalAid» міститься більше 1400 консультацій з найактуальніших питань, з якими звертаються клієнти за правовою допомогою. «Тут можна побачити не лише посилання на нормативні акти, а й зразки процесуальних документів та посилання на судові рішення», – акцентувала під час презентації директор Регіонального центу з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Волинській області Наталія Смолярчук.

«У базі правових консультацій інформація постійно оновлюється з урахуванням змін законодавства та судової практики. Цією базою можуть користуватись як юристи-практики, студенти-правники, правозахисники, та і пересічні громадяни. Консультації сформовані у доступній та зрозумілій формі», – наголосила на особливостях довідково-інформаційної платформи начальник Маневицького бюро правової допомоги Наталія Зоря.

Своєю чергою, фахівці системи БПД зауважили, що доступ до всіх правових консультацій бази є безкоштовним. Головна сторінка WikiLegalAid оновлена, стала більш зручною для користувачів. Для отримання інформації треба ввести у вікні пошуку на головній сторінці слово або його корінь. На екрані з’явиться перелік консультацій, що містяться в базі. Знайти необхідну інформацію можна також через структуру категорій WikiLegalAid за галузями права.

На презентації WikiLegalAid були присутні партнери Регіонального центру з надання БВПД у Волинській області – представники Головного територіального управління юстиції у Волинській області, Національної поліції України, студенти-правники, а також громадськість краю.

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Теги: право, допомога, Волинь
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