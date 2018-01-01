У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії





Пригода трапилася 12 грудня о 18:35 біля пошти, автомобіль був темно-червоного кольору, ймовірніше за все, з рівненськими номерами, – повідомляє Олександр Ковч у Facebook, пише



Після цього автомобіль поїхав у бік села Броди.



Гірниківська сільська рада просить допомогти у розшуку цього автомобіля. Можливо, відгукнеться особа, якій цим самоскидом привозили щебінь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гірники Ратнівського району на вулиці Центральній самоскид збив опору лінії електропередач.Пригода трапилася 12 грудня о 18:35 біля пошти, автомобіль був темно-червоного кольору, ймовірніше за все, з рівненськими номерами, – повідомляє Олександр Ковч у Facebook, пише Район.Ратне Після цього автомобіль поїхав у бік села Броди.Гірниківська сільська рада просить допомогти у розшуку цього автомобіля. Можливо, відгукнеться особа, якій цим самоскидом привозили щебінь.

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