вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії

У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії
У селі Гірники Ратнівського району на вулиці Центральній самоскид збив опору лінії електропередач.

Пригода трапилася 12 грудня о 18:35 біля пошти, автомобіль був темно-червоного кольору, ймовірніше за все, з рівненськими номерами, – повідомляє Олександр Ковч у Facebook, пише Район.Ратне

Після цього автомобіль поїхав у бік села Броди.

Гірниківська сільська рада просить допомогти у розшуку цього автомобіля. Можливо, відгукнеться особа, якій цим самоскидом привозили щебінь.
У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії
Сьогодні, 18:43
Обрали предстоятеля єдиної помісної української церкви
Сьогодні, 18:20
Перший день фестивалю «JazzBez» у Луцьку: як це було. ФОТО
Сьогодні, 17:33
Вантажівка влетіла у легковик: є загиблі
Сьогодні, 16:55
Наші люди до церкви в балаклавах не ходять, – Ігор Лапін
Сьогодні, 16:23
Схожі новини
Священик, який спричинив аварію на Волині, вибачився Священик, який спричинив аварію на Волині, вибачився
Сьогодні, 12:38
На Волині п'яний священик «на бляхах» спричинив аварію, – соцмережі. ФОТО На Волині п'яний священик «на бляхах» спричинив аварію, – соцмережі. ФОТО
14 грудень, 15:44
На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО На волинській трасі п'яний водій вантажівки влетів у легковик. ФОТО
11 грудень, 10:18
Передавала гостинці внукові у Львів: подробиці моторошної смерті в аварії під Луцьком Передавала гостинці внукові у Львів: подробиці моторошної смерті в аварії під Луцьком
07 грудень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії
Сьогодні, 18:43
 0
Обрали предстоятеля єдиної помісної української церкви
Сьогодні, 18:20
 0
Перший день фестивалю «JazzBez» у Луцьку: як це було. ФОТО
Сьогодні, 17:33
 0
Вантажівка влетіла у легковик: є загиблі
Сьогодні, 16:55
 0
Наші люди до церкви в балаклавах не ходять, – Ігор Лапін
Сьогодні, 16:23
 0
Медіа
відео
1/8