У селі на Волині самоскид збив стовп: просять допомогти розшукати винуватця аваріії
Сьогодні, 18:43
У селі Гірники Ратнівського району на вулиці Центральній самоскид збив опору лінії електропередач.
Пригода трапилася 12 грудня о 18:35 біля пошти, автомобіль був темно-червоного кольору, ймовірніше за все, з рівненськими номерами, – повідомляє Олександр Ковч у Facebook, пише Район.Ратне
Після цього автомобіль поїхав у бік села Броди.
Гірниківська сільська рада просить допомогти у розшуку цього автомобіля. Можливо, відгукнеться особа, якій цим самоскидом привозили щебінь.
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Пригода трапилася 12 грудня о 18:35 біля пошти, автомобіль був темно-червоного кольору, ймовірніше за все, з рівненськими номерами, – повідомляє Олександр Ковч у Facebook, пише Район.Ратне
Після цього автомобіль поїхав у бік села Броди.
Гірниківська сільська рада просить допомогти у розшуку цього автомобіля. Можливо, відгукнеться особа, якій цим самоскидом привозили щебінь.
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