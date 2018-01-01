Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку





Про це повідомили в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.



У вівторок, 18 грудня усіх охочих запрошують на урочисте засвічення святкових вогнів новорічної ялинки на площі Героїв Майдану (перед ДРАЦСом).



На гостей чекають:



-святий Миколай;

-виступ вокального ансамблю «Співаночка» музичної школи №1 ім. Фредеріка Шопена;

-ігри, конкурси, розваги;

подарунки.



Початок о 14.00 годині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку напередодні Дня святого Миколая урочисто засвітять ялинку біля РАЦСу на площі Героїв Майдану.Про це повідомили в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.У вівторок, 18 грудня усіх охочих запрошують на урочисте засвічення святкових вогнів новорічної ялинки на площі Героїв Майдану (перед ДРАЦСом).На гостей чекають:-святий Миколай;-виступ вокального ансамблю «Співаночка» музичної школи №1 ім. Фредеріка Шопена;-ігри, конкурси, розваги;подарунки.Початок о 14.00 годині.

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