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Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку

Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку
У Луцьку напередодні Дня святого Миколая урочисто засвітять ялинку біля РАЦСу на площі Героїв Майдану.

Про це повідомили в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

У вівторок, 18 грудня усіх охочих запрошують на урочисте засвічення святкових вогнів новорічної ялинки на площі Героїв Майдану (перед ДРАЦСом).

На гостей чекають:

-святий Миколай;
-виступ вокального ансамблю «Співаночка» музичної школи №1 ім. Фредеріка Шопена;
-ігри, конкурси, розваги;
подарунки.

Початок о 14.00 годині.

Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку

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Теги: РАЦС, Новий рік, ялинка
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