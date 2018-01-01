Біля луцького РАЦСу урочисто засвітять ялинку
Сьогодні, 18:32
У Луцьку напередодні Дня святого Миколая урочисто засвітять ялинку біля РАЦСу на площі Героїв Майдану.
Про це повідомили в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
У вівторок, 18 грудня усіх охочих запрошують на урочисте засвічення святкових вогнів новорічної ялинки на площі Героїв Майдану (перед ДРАЦСом).
На гостей чекають:
-святий Миколай;
-виступ вокального ансамблю «Співаночка» музичної школи №1 ім. Фредеріка Шопена;
-ігри, конкурси, розваги;
подарунки.
Початок о 14.00 годині.
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Про це повідомили в управлінні соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
У вівторок, 18 грудня усіх охочих запрошують на урочисте засвічення святкових вогнів новорічної ялинки на площі Героїв Майдану (перед ДРАЦСом).
На гостей чекають:
-святий Миколай;
-виступ вокального ансамблю «Співаночка» музичної школи №1 ім. Фредеріка Шопена;
-ігри, конкурси, розваги;
подарунки.
Початок о 14.00 годині.
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