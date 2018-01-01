вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за добу – понад 20 аварій

На Волині за добу – понад 20 аварій
На Волині з минулу добу сталося 24 автопригоди.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

За минулу добу (17 грудня, - ред.) на Волині поліція зареєструвала 24 факти ДТП у яких травмувалося троє людей.

За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники поліції склали 183 адміністративних матеріали, 8 з яких - за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.

На Волині за добу – понад 20 аварій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Рекомендую всем! Онлайн лотерея! Шесть бесплатных игр в сутки!
Выигрыш до 20 000 000 рублей!!! http://lomarc.ru/?idd=2147751739
Відповісти
Для постраждалих під час ДТП ця інформація буде корисною. Звертайтеся за допомогою.
viber: +38(067 )174 32 05
тел: +38(050) 736 79 23
e-mail: [email protected]
https://vidshkoduvannya.com/vidguki/
Fb: www.facebook.com/vidshkoduvannya/
Відповісти
Вибір редактора
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переможці конкурсу «Обличчя Інвестора» взяли участь у перших зйомках. ФОТО*
Сьогодні, 11:34
Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 11:30
На Волині за добу – понад 20 аварій
Сьогодні, 11:15
У Луцьку підвищили плату за розміщення реклами
Сьогодні, 11:06
З луцької автостанції у рейси не виїхали майже 20 автобусів
Сьогодні, 11:04
Схожі новини
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10
На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО На Житомирщині – жахлива аварія: є загиблі та поранені. ФОТО
Сьогодні, 11:53
У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений У Луцьку легковик стукнувся з маршруткою, рух – ускладнений
Сьогодні, 11:48
На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку На Волині легковик влетів у припарковану вантажівку
Сьогодні, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від удару з вантажівкою легковик відкинуло в маршрутку: деталі аварії у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
Сьогодні, 13:06
 0
Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі
Сьогодні, 12:57
 0
На Волині пасажирський автобус злетів з дороги. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 0
Чому уряд Гройсмана розпочинає новий етап децентралізації
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8