На Волині за добу – понад 20 аварій





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



За минулу добу (17 грудня, - ред.) на Волині поліція зареєструвала 24 факти ДТП у яких травмувалося троє людей.



За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники поліції склали 183 адміністративних матеріали, 8 з яких - за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з минулу добу сталося 24 автопригоди.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.За минулу добуна Волині поліція зареєструвала 24 факти ДТП у яких травмувалося троє людей.За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники поліції склали 183 адміністративних матеріали, 8 з яких - за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію