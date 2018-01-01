На Волині за добу – понад 20 аварій
Сьогодні, 11:15
На Волині з минулу добу сталося 24 автопригоди.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
За минулу добу (17 грудня, - ред.) на Волині поліція зареєструвала 24 факти ДТП у яких травмувалося троє людей.
За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники поліції склали 183 адміністративних матеріали, 8 з яких - за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
За минулу добу (17 грудня, - ред.) на Волині поліція зареєструвала 24 факти ДТП у яких травмувалося троє людей.
За порушення правил безпеки дорожнього руху співробітники поліції склали 183 адміністративних матеріали, 8 з яких - за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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