У «Premier City» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Секс і нічого особистого»*
Сьогодні, 17:39
Лучан запрошують на прем’єру романтичної комедії “Секс і нічого особистого” у кінотеатр «Premier City» за участю знімальної команди.
Час: 19:30.
Сценарій фільму створили Сергій Притула та команда “Вар’яти Шоу”. У широкий прокат фільм “Секс і нічого особистого” виходить з 20 грудня 2018 року.
Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання: Анжеліці Ніколаєвій (головна роль), Роману Луцькому (головна роль), Наталії Мазур (роль другого плану).
Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!
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Час: 19:30.
Сценарій фільму створили Сергій Притула та команда “Вар’яти Шоу”. У широкий прокат фільм “Секс і нічого особистого” виходить з 20 грудня 2018 року.
Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання: Анжеліці Ніколаєвій (головна роль), Роману Луцькому (головна роль), Наталії Мазур (роль другого плану).
Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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