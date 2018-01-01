У «Premier City» відбудеться зустріч з творчою групою фільму «Секс і нічого особистого»*

Лучан запрошують на прем’єру романтичної комедії “Секс і нічого особистого” у кінотеатр «Premier City» за участю знімальної команди.Час: 19:30.Сценарій фільму створили Сергій Притула та команда “Вар’яти Шоу”. У широкий прокат фільм “Секс і нічого особистого” виходить з 20 грудня 2018 року.Під час прем’єри ви зможете поспілкуватися і поставити свої запитання: Анжеліці Ніколаєвій (головна роль), Роману Луцькому (головна роль), Наталії Мазур (роль другого плану).Не пропустіть шанс першим подивитися фільм «Секс і нічого особистого» та поспілкуватися з творчою групою у ТРЦ «ПортCity»!