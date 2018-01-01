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У Луцьку рятувальники витягли 2 «швидкі», які їхали на виклик

У Луцьку рятувальники витягли 2 «швидкі», які їхали на виклик
На Волині за минулу добу рятувальники звільнили із заметів 20 автомобілів та надали допомогу 31 людині.

Так, 18 грудня у Луцьку на вулицях Саперів та Чекаліна рятувальники відбуксирували 2 карети швидкої медичної допомоги, що прямували на виклик, - інформує ДСНС України у Волинській області.

В Іваничівському та Володимир-Волинському районах рятуввальники витягнули з кюветів два пасажирські автобуси.

Крім того, із засніжених узбіч автодоріг та кюветів працівники Служби порятунку витягнули та встановили на безпечні ділянки трас 14 вантажних автомобілів та 1 легкове авто.

Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності, задіяно 73 співробітники підрозділів ДСНС.


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Теги: рятувальники, швидкі, Луцьк
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