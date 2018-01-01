У Луцьку рятувальники витягли 2 «швидкі», які їхали на виклик





Так, 18 грудня у Луцьку на вулицях Саперів та Чекаліна рятувальники відбуксирували 2 карети швидкої медичної допомоги, що прямували на виклик, - інформує ДСНС України у Волинській області.



В Іваничівському та Володимир-Волинському районах рятуввальники витягнули з кюветів два пасажирські автобуси.



Крім того, із засніжених узбіч автодоріг та кюветів працівники Служби порятунку витягнули та встановили на безпечні ділянки трас 14 вантажних автомобілів та 1 легкове авто.



Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності, задіяно 73 співробітники підрозділів ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу рятувальники звільнили із заметів 20 автомобілів та надали допомогу 31 людині.Так, 18 грудня у Луцьку на вулицях Саперів та Чекаліна рятувальники відбуксирували 2 карети швидкої медичної допомоги, що прямували на виклик, - інформує ДСНС України у Волинській області.В Іваничівському та Володимир-Волинському районах рятуввальники витягнули з кюветів два пасажирські автобуси.Крім того, із засніжених узбіч автодоріг та кюветів працівники Служби порятунку витягнули та встановили на безпечні ділянки трас 14 вантажних автомобілів та 1 легкове авто.Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності, задіяно 73 співробітники підрозділів ДСНС.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію