У Луцьку рятувальники витягли 2 «швидкі», які їхали на виклик
Сьогодні, 09:15
На Волині за минулу добу рятувальники звільнили із заметів 20 автомобілів та надали допомогу 31 людині.
Так, 18 грудня у Луцьку на вулицях Саперів та Чекаліна рятувальники відбуксирували 2 карети швидкої медичної допомоги, що прямували на виклик, - інформує ДСНС України у Волинській області.
В Іваничівському та Володимир-Волинському районах рятуввальники витягнули з кюветів два пасажирські автобуси.
Крім того, із засніжених узбіч автодоріг та кюветів працівники Служби порятунку витягнули та встановили на безпечні ділянки трас 14 вантажних автомобілів та 1 легкове авто.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності, задіяно 73 співробітники підрозділів ДСНС.
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Так, 18 грудня у Луцьку на вулицях Саперів та Чекаліна рятувальники відбуксирували 2 карети швидкої медичної допомоги, що прямували на виклик, - інформує ДСНС України у Волинській області.
В Іваничівському та Володимир-Волинському районах рятуввальники витягнули з кюветів два пасажирські автобуси.
Крім того, із засніжених узбіч автодоріг та кюветів працівники Служби порятунку витягнули та встановили на безпечні ділянки трас 14 вантажних автомобілів та 1 легкове авто.
Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки підвищеної прохідності, задіяно 73 співробітники підрозділів ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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