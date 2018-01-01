Дах у школі під Луцьком обвалився через халатність скандального комунального підприємства

У селі Лаврів Луцького району на приміщенні, де знаходиться спортивний зал школи,. Прикрий випадок міг статися через це, що скандальне комунальне підприємство «Луцьке», яке фігурує у 10 кримінальних провадженнях, недобросовісно виконало роботи зі спорудження спортзалу.Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської облдержадміністраціїУ своєму дописі посадовець пригадав, що, оскільки вони брали участь в розподілі грошей районного бюджету на ремонтні роботи шкіл, садочків тощо. Більше того, правоохоронці провели обшуки в рамках цих кримінальних проваджень.Матеріали ж, вилучені під час обшуку, за словами П’ятигорця, красномовно вказують на те, що будівельники економили на матеріалах, бо в них вимагали відкати до 20%.Зауважимо, що, як повідомляли раніше,, який тепер балотується на посаду голови ОТГ.«І цей депутат райради кричить, що «його замовила влада і це політичний тиск на нього бо він є конкурентом провладного кандидата».І це вже десята справа, що серед претендентів на посаду голови ОТГ немає жодного представника провладних партій. Але головне гучно про це заявити», - пише заступник голови ОДА.За його словами, будівельники та експерти, які приїхали у школу, де обвалився дах, з’ясували, що через відсутність нормальної системи вентиляції від вологи почали гнити крокви, які тримають дах.Тож, зрештою, конструкція рухнула під вагою снігу.