Дах у школі під Луцьком обвалився через халатність скандального комунального підприємства
Сьогодні, 18:08
У селі Лаврів Луцького району на приміщенні, де знаходиться спортивний зал школи, 19 грудня під вагою снігу «роз’їхалася» покрівля. Прикрий випадок міг статися через це, що скандальне комунальне підприємство «Луцьке», яке фігурує у 10 кримінальних провадженнях, недобросовісно виконало роботи зі спорудження спортзалу.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець.
У своєму дописі посадовець пригадав, що є 10 кримінальних справ на посадових осіб КП «Луцьке», оскільки вони брали участь в розподілі грошей районного бюджету на ремонтні роботи шкіл, садочків тощо. Більше того, правоохоронці провели обшуки в рамках цих кримінальних проваджень.
Матеріали ж, вилучені під час обшуку, за словами П’ятигорця, красномовно вказують на те, що будівельники економили на матеріалах, бо в них вимагали відкати до 20%.
Зауважимо, що, як повідомляли раніше, обшуки здійснювали і у депутата райради Вадима Веремчука, який тепер балотується на посаду голови ОТГ.
«І цей депутат райради кричить, що «його замовила влада і це політичний тиск на нього бо він є конкурентом провладного кандидата».
І це вже десята справа, що серед претендентів на посаду голови ОТГ немає жодного представника провладних партій. Але головне гучно про це заявити», - пише заступник голови ОДА.
За його словами, будівельники та експерти, які приїхали у школу, де обвалився дах, з’ясували, що через відсутність нормальної системи вентиляції від вологи почали гнити крокви, які тримають дах.
Тож, зрештою, конструкція рухнула під вагою снігу.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П’ятигорець.
У своєму дописі посадовець пригадав, що є 10 кримінальних справ на посадових осіб КП «Луцьке», оскільки вони брали участь в розподілі грошей районного бюджету на ремонтні роботи шкіл, садочків тощо. Більше того, правоохоронці провели обшуки в рамках цих кримінальних проваджень.
Матеріали ж, вилучені під час обшуку, за словами П’ятигорця, красномовно вказують на те, що будівельники економили на матеріалах, бо в них вимагали відкати до 20%.
Зауважимо, що, як повідомляли раніше, обшуки здійснювали і у депутата райради Вадима Веремчука, який тепер балотується на посаду голови ОТГ.
«І цей депутат райради кричить, що «його замовила влада і це політичний тиск на нього бо він є конкурентом провладного кандидата».
І це вже десята справа, що серед претендентів на посаду голови ОТГ немає жодного представника провладних партій. Але головне гучно про це заявити», - пише заступник голови ОДА.
За його словами, будівельники та експерти, які приїхали у школу, де обвалився дах, з’ясували, що через відсутність нормальної системи вентиляції від вологи почали гнити крокви, які тримають дах.
Тож, зрештою, конструкція рухнула під вагою снігу.
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