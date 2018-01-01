вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Братам-сиротам зі Старовижівського району подарували квартиру

Братам-сиротам зі Старовижівського району подарували квартиру
У Старій Вижівці 20-річному Антону та 19-річному Юрію Волоху подарували двокімнатну квартиру.

Ключі від нового помешкання вручив голова райдержадміністрації Анатолій Бринчук, - інформує Район. Стара Вижівка.

Очільник району побажав юнакам благополуччя та щасливої долі, вірних друзів та хороших подій у новому помешканні.

«Отримання власного житла - це подія для будь-кого. Впевнений, що це вам допоможе у подальшому житті та сприятиме реалізації ваших життєвих планів» - зазначив посадовець.

Придбання квартири стало можливим завдяки виділенню на Волинь у 2018 році державної субвенції в обсязі 6,9 млн грн. для придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа. З них 456 тис. грн було скеровано до місцевого бюджету Поліської сільської ради для купівлі даного соціального житла.

Хлопці впродовж багатьох років перебували на первинному обліку у службі в справах дітей райдержадміністрації, як статусні діти, та соціальному квартирному обліку в Поліській сільській раді. Тепер вони мешкатимуть в одній квартирі, що має дві окремі кімнати, спільну кухню і санвузол.

Роботу щодо пошуку житла здійснила служба у справах дітей Старовижівської райдержадміністрації. За словами начальника Служби Тетяни Люклянчук, квартиру обирали відповідно до параметрів, які визначено постановою Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосувалось граничної вартості метражу та вартості квартири в цілому. При цьому пропонувалося декілька варіантів, проте остаточне рішення приймали діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: житло, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Має шанс на життя: просять допомогти хворому хлопчику з Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:43
У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 13:38
Братам-сиротам зі Старовижівського району подарували квартиру
Сьогодні, 13:23
На Волині «завелися» фальшиві гроші
Сьогодні, 13:14
На Волині службовий пес винюхав у вагоні потяга контрабанду
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
Троє атовців із Луцька отримають квартири Троє атовців із Луцька отримають квартири
14 грудень, 14:47
Волинь отримає 14 мільйонів на житло сім’ям загиблих воїнів Волинь отримає 14 мільйонів на житло сім’ям загиблих воїнів
13 грудень, 15:53
На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло
13 грудень, 14:58
Для дітей-сиріт Волині придбають 16 квартир Для дітей-сиріт Волині придбають 16 квартир
10 грудень, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Рада проголосувала за перейменування УПЦ МП
Сьогодні, 14:25
 0
Лебеді, троянди, сніг: показали красу зимового озера на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:22
 0
Жінка з дитиною викинулися з багатоповерхівки: обоє померли на місці
Сьогодні, 13:48
 0
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 13:43
 0
У місті на Волині збільшили вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 13:38
 0
Медіа
відео
1/8