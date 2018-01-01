Братам-сиротам зі Старовижівського району подарували квартиру





Ключі від нового помешкання вручив голова райдержадміністрації Анатолій Бринчук, - інформує



Очільник району побажав юнакам благополуччя та щасливої долі, вірних друзів та хороших подій у новому помешканні.



«Отримання власного житла - це подія для будь-кого. Впевнений, що це вам допоможе у подальшому житті та сприятиме реалізації ваших життєвих планів» - зазначив посадовець.



Придбання квартири стало можливим завдяки виділенню на Волинь у 2018 році державної субвенції в обсязі 6,9 млн грн. для придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа. З них 456 тис. грн було скеровано до місцевого бюджету Поліської сільської ради для купівлі даного соціального житла.



Хлопці впродовж багатьох років перебували на первинному обліку у службі в справах дітей райдержадміністрації, як статусні діти, та соціальному квартирному обліку в Поліській сільській раді. Тепер вони мешкатимуть в одній квартирі, що має дві окремі кімнати, спільну кухню і санвузол.



Роботу щодо пошуку житла здійснила служба у справах дітей Старовижівської райдержадміністрації. За словами начальника Служби Тетяни Люклянчук, квартиру обирали відповідно до параметрів, які визначено постановою Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосувалось граничної вартості метражу та вартості квартири в цілому. При цьому пропонувалося декілька варіантів, проте остаточне рішення приймали діти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старій Вижівці 20-річному Антону та 19-річному Юрію Волоху подарували двокімнатну квартиру.Ключі від нового помешкання вручив голова райдержадміністрації, - інформує Район. Стара Вижівка Очільник району побажав юнакам благополуччя та щасливої долі, вірних друзів та хороших подій у новому помешканні.«Отримання власного житла - це подія для будь-кого. Впевнений, що це вам допоможе у подальшому житті та сприятиме реалізації ваших життєвих планів» - зазначив посадовець.Придбання квартири стало можливим завдяки виділенню на Волинь у 2018 році державної субвенції в обсязі 6,9 млн грн. для придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа. З них 456 тис. грн було скеровано до місцевого бюджету Поліської сільської ради для купівлі даного соціального житла.Хлопці впродовж багатьох років перебували на первинному обліку у службі в справах дітей райдержадміністрації, як статусні діти, та соціальному квартирному обліку в Поліській сільській раді. Тепер вони мешкатимуть в одній квартирі, що має дві окремі кімнати, спільну кухню і санвузол.Роботу щодо пошуку житла здійснила служба у справах дітей Старовижівської райдержадміністрації. За словами начальника Служби Тетяни Люклянчук, квартиру обирали відповідно до параметрів, які визначено постановою Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосувалось граничної вартості метражу та вартості квартири в цілому. При цьому пропонувалося декілька варіантів, проте остаточне рішення приймали діти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію