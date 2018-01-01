Братам-сиротам зі Старовижівського району подарували квартиру
Сьогодні, 13:23
У Старій Вижівці 20-річному Антону та 19-річному Юрію Волоху подарували двокімнатну квартиру.
Ключі від нового помешкання вручив голова райдержадміністрації Анатолій Бринчук, - інформує Район. Стара Вижівка.
Очільник району побажав юнакам благополуччя та щасливої долі, вірних друзів та хороших подій у новому помешканні.
«Отримання власного житла - це подія для будь-кого. Впевнений, що це вам допоможе у подальшому житті та сприятиме реалізації ваших життєвих планів» - зазначив посадовець.
Придбання квартири стало можливим завдяки виділенню на Волинь у 2018 році державної субвенції в обсязі 6,9 млн грн. для придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа. З них 456 тис. грн було скеровано до місцевого бюджету Поліської сільської ради для купівлі даного соціального житла.
Хлопці впродовж багатьох років перебували на первинному обліку у службі в справах дітей райдержадміністрації, як статусні діти, та соціальному квартирному обліку в Поліській сільській раді. Тепер вони мешкатимуть в одній квартирі, що має дві окремі кімнати, спільну кухню і санвузол.
Роботу щодо пошуку житла здійснила служба у справах дітей Старовижівської райдержадміністрації. За словами начальника Служби Тетяни Люклянчук, квартиру обирали відповідно до параметрів, які визначено постановою Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосувалось граничної вартості метражу та вартості квартири в цілому. При цьому пропонувалося декілька варіантів, проте остаточне рішення приймали діти.
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Ключі від нового помешкання вручив голова райдержадміністрації Анатолій Бринчук, - інформує Район. Стара Вижівка.
Очільник району побажав юнакам благополуччя та щасливої долі, вірних друзів та хороших подій у новому помешканні.
«Отримання власного житла - це подія для будь-кого. Впевнений, що це вам допоможе у подальшому житті та сприятиме реалізації ваших життєвих планів» - зазначив посадовець.
Придбання квартири стало можливим завдяки виділенню на Волинь у 2018 році державної субвенції в обсязі 6,9 млн грн. для придбання житла дітям-сиротам та особам з їх числа. З них 456 тис. грн було скеровано до місцевого бюджету Поліської сільської ради для купівлі даного соціального житла.
Хлопці впродовж багатьох років перебували на первинному обліку у службі в справах дітей райдержадміністрації, як статусні діти, та соціальному квартирному обліку в Поліській сільській раді. Тепер вони мешкатимуть в одній квартирі, що має дві окремі кімнати, спільну кухню і санвузол.
Роботу щодо пошуку житла здійснила служба у справах дітей Старовижівської райдержадміністрації. За словами начальника Служби Тетяни Люклянчук, квартиру обирали відповідно до параметрів, які визначено постановою Кабінету Міністрів України. Зокрема, це стосувалось граничної вартості метражу та вартості квартири в цілому. При цьому пропонувалося декілька варіантів, проте остаточне рішення приймали діти.
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