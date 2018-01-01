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На Волині судять браконьєрів, які вбили двох лосів

На Волині судять браконьєрів, які вбили двох лосів
На території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» браконьєри вбили двох лосів.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.

Камінь-Каширський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене п’ятьма мешканцями селища Любешів незаконне полювання на територіях природно-заповідного фонду.

Увечері 17 вересня 2017 року чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.

В подальшому мисливці, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, були виявлені працівниками Державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство». Одному з них вдалося втекти з місця злочину.

Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 000 грн.

Чотирьом учасникам незаконного полювання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України. Ще одного мисливця розшукують.

Триває досудове розслідування.

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Теги: браконьєр, Волинь
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