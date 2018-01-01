На Волині судять браконьєрів, які вбили двох лосів
Сьогодні, 14:43
На території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» браконьєри вбили двох лосів.
Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Камінь-Каширський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене п’ятьма мешканцями селища Любешів незаконне полювання на територіях природно-заповідного фонду.
Увечері 17 вересня 2017 року чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.
В подальшому мисливці, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, були виявлені працівниками Державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство». Одному з них вдалося втекти з місця злочину.
Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 000 грн.
Чотирьом учасникам незаконного полювання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України. Ще одного мисливця розшукують.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.
Камінь-Каширський відділ Маневицької місцевої прокуратури здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинене п’ятьма мешканцями селища Любешів незаконне полювання на територіях природно-заповідного фонду.
Увечері 17 вересня 2017 року чоловіки, перебуваючи з мисливськими собаками на території Національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу урочища «Бучинська дача» у Любешівському районі Волинської області, здійснили незаконний відстріл двох лосів.
В подальшому мисливці, які розчленували убитих тварин та завантажили незаконно добуту продукцію полювання в джип, були виявлені працівниками Державного підприємства «Любешівське лісомисливське господарство». Одному з них вдалося втекти з місця злочину.
Унаслідок протиправних дій зловмисників користувачу мисливських угідь – Любешівській районній громадській організації Українського товариства мисливців та рибалок заподіяно шкоду на загальну суму 80 000 грн.
Чотирьом учасникам незаконного полювання повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 248 КК України. Ще одного мисливця розшукують.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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