вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн*

Українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн*
У 2018 році українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн.

Як повідомив ПриватБанк, загалом цього року за п’ятьма державними програмами компенсацій для аграріїв банк подав реєстрів на державні компенсації вже на понад 400 млн грн, що у 5 разів перевищує суму минулого року. Найбільш затребуваними стали компенсації за придбання вітчизняної техніки та обладнання в розмірах 25% та 15% вартості. Також стають дедалі популярнішими програми відшкодування витрат за придбане насіння та компенсація відсотків за кредитами для фермерів.

«Загалом клієнти агробізнесу подали в банк майже 8 000 заявок, з них 6 900 – це заявки на відшкодування витрат на техніку, – зазначає керівник напрямку «Малий та Середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – Уже відомо, що на наступний рік також має бути виділено кошти для всіх програм компенсацій. На мій погляд, ці програми – реальна підтримка агросектора. Як кажуть: не словом, а ділом. І саме через ці програми із аграріями почався реальний діалог. ПриватБанк також максимально поліпшує умови для аграріїв, створюючи цікаві кредитні програми та інші продукти. Лише в 2018 році ми розробили декілька кредитних продуктів, таких, як кредит на сільгосптехніку, що вже має попит у наших клієнтів. Адже вони можуть отримати не лише компенсацію за техніку, а й відшкодування відсотків за кредитом, сплативши в підсумку лише від 1% річних».

ПриватБанк долучився до державних програм компенсацій, що працюють в агросекторі, у 2017 році. За підсумками минулого року ПриватБанк став беззаперечним лідером, адже частка банку в подачі заявок на компенсацію за вітчизняну техніку становила 51% від обсягів усіх банків, що беруть участь у програмі.

Отримати компенсацію через ПриватБанк просто. Необхідно скористатися кредитом (актуальні програми наведено на kredit.pb.ua) або придбати агротехніку чи насіння через ПриватБанк. Потім прийти до відділення або звернутися до свого персонального банкіра, віддати йому пакет документів (перелік – на agro.pb.ua).

Далі співробітник запускає через електронну систему документи на перевірку, банк сповіщає клієнта, що вони успішно перевірені, після цього формується реєстр, що передається до Міністерства аграрної політики і продовольства України. Після цього Міністерство перераховує кошти на транзитний рахунок ПриватБанку, а банк протягом 1–2 днів перераховує кошти на поточні рахунки аграріїв.

Треба зауважити, що нові програми компенсації за Постановою № 106 від 07.02.2018 діють лише для фермерських господарств, що мають виручку не більше 20 млн грн на рік. Адже ці компенсації створено, щоб підтримати невеликих виробників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПриватБанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь обрала представника Ради ветеранів України
Сьогодні, 21:53
Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й»
Сьогодні, 21:28
Українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн*
Сьогодні, 20:49
Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
Викрили луцькі фірми, які не платили податків за автомобільний бізнес
Сьогодні, 19:58
Схожі новини
Як працюватиме ПриватБанк на Волині у період новорічно-різдвяних свят* Як працюватиме ПриватБанк на Волині у період новорічно-різдвяних свят*
19 грудень, 17:39
ПриватБанк має найбільшу рентабельність капіталу серед держбанків – НБУ* ПриватБанк має найбільшу рентабельність капіталу серед держбанків – НБУ*
18 грудень, 18:16
Подарунки за платежі і перекази дарує ПриватБанк та Mastercard* Подарунки за платежі і перекази дарує ПриватБанк та Mastercard*
14 грудень, 19:30
Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку* Волиняни можуть придбати Volkswagen на особливих кредитних умовах від ПриватБанку*
13 грудень, 17:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь обрала представника Ради ветеранів України
Сьогодні, 21:53
 0
Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й»
Сьогодні, 21:28
 0
Українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн*
Сьогодні, 20:49
 0
Погода в Луцьку на суботу, 22 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Викрили луцькі фірми, які не платили податків за автомобільний бізнес
Сьогодні, 19:58
 0
Медіа
відео
1/8