Українські аграрії придбали за допомогою ПриватБанку вітчизняної агротехніки на 1,5 млрд грн*





Як повідомив ПриватБанк, загалом цього року за п’ятьма державними програмами компенсацій для аграріїв банк подав реєстрів на державні компенсації вже на понад 400 млн грн, що у 5 разів перевищує суму минулого року. Найбільш затребуваними стали компенсації за придбання вітчизняної техніки та обладнання в розмірах 25% та 15% вартості. Також стають дедалі популярнішими програми відшкодування витрат за придбане насіння та компенсація відсотків за кредитами для фермерів.



«Загалом клієнти агробізнесу подали в банк майже 8 000 заявок, з них 6 900 – це заявки на відшкодування витрат на техніку, – зазначає керівник напрямку «Малий та Середній бізнес» ПриватБанку Сергій Клюєв. – Уже відомо, що на наступний рік також має бути виділено кошти для всіх програм компенсацій. На мій погляд, ці програми – реальна підтримка агросектора. Як кажуть: не словом, а ділом. І саме через ці програми із аграріями почався реальний діалог. ПриватБанк також максимально поліпшує умови для аграріїв, створюючи цікаві кредитні програми та інші продукти. Лише в 2018 році ми розробили декілька кредитних продуктів, таких, як кредит на сільгосптехніку, що вже має попит у наших клієнтів. Адже вони можуть отримати не лише компенсацію за техніку, а й відшкодування відсотків за кредитом, сплативши в підсумку лише від 1% річних».



ПриватБанк долучився до державних програм компенсацій, що працюють в агросекторі, у 2017 році. За підсумками минулого року ПриватБанк став беззаперечним лідером, адже частка банку в подачі заявок на компенсацію за вітчизняну техніку становила 51% від обсягів усіх банків, що беруть участь у програмі.



Отримати компенсацію через ПриватБанк просто. Необхідно скористатися кредитом (актуальні програми наведено на



Далі співробітник запускає через електронну систему документи на перевірку, банк сповіщає клієнта, що вони успішно перевірені, після цього формується реєстр, що передається до Міністерства аграрної політики і продовольства України. Після цього Міністерство перераховує кошти на транзитний рахунок ПриватБанку, а банк протягом 1–2 днів перераховує кошти на поточні рахунки аграріїв.



Треба зауважити, що нові програми компенсації за Постановою № 106 від 07.02.2018 діють лише для фермерських господарств, що мають виручку не більше 20 млн грн на рік. Адже ці компенсації створено, щоб підтримати невеликих виробників.

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