Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень





Про це повідомляє видання "



Водій Mitsubishi Pajero Sport втратив керування та в'їхав у сніговий замет. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.



На щастя, внаслідок аварії ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці поблизу Луцька трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє видання " Волинські новини " з посиланням на очевидців.Водій Mitsubishi Pajero Sport втратив керування та в'їхав у сніговий замет. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.На щастя, внаслідок аварії ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.

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