вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень

Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
У селі Рованці поблизу Луцька трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє видання "Волинські новини" з посиланням на очевидців.

Водій Mitsubishi Pajero Sport втратив керування та в'їхав у сніговий замет. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.

На щастя, внаслідок аварії ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, сніг, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
чого не пишете що втратив керування бо їхав більше ніж дозволено в нас.пункті кілометрів так на 30-50
Відповісти
Вибір редактора
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Михаїл розповів про розмови з Порошенком під час Об’єднавчого собору
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські відправили на арештмайданчик «сумнівні» автівки
Сьогодні, 12:58
Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 11:45
На Волині студент вимагав гроші у шестикласників, погрожуючи пістолетом
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася Маршрутка «Луцьк–Рівне» втрапила в аварію та перекинулася
Сьогодні, 11:02
У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО У Луцьку автохам на КамАЗі зніс маршрутці дзеркало і втік, – соцмережі. ВІДЕО
21 грудень, 14:38
У Луцьку вже закінчилися кошти для боротьби зі снігом У Луцьку вже закінчилися кошти для боротьби зі снігом
20 грудень, 19:42
У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО У Луцьку зіткнулися три автомобілі. ФОТО
20 грудень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські відправили на арештмайданчик «сумнівні» автівки
Сьогодні, 12:58
 0
Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
 0
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:15
 0
У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині студент вимагав гроші у шестикласників, погрожуючи пістолетом
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8