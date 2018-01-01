Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
У селі Рованці поблизу Луцька трапилась дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє видання "Волинські новини" з посиланням на очевидців.
Водій Mitsubishi Pajero Sport втратив керування та в'їхав у сніговий замет. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
На щастя, внаслідок аварії ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє видання "Волинські новини" з посиланням на очевидців.
Водій Mitsubishi Pajero Sport втратив керування та в'їхав у сніговий замет. Автомобіль отримав значні механічні пошкодження.
На щастя, внаслідок аварії ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
чого не пишете що втратив керування бо їхав більше ніж дозволено в нас.пункті кілометрів так на 30-50
Останні новини
Під Луцьком автомобіль врізався у снігову кучугуру та зазнав ушкоджень
Сьогодні, 12:39
Новорічні хіти та казкова енергетика: як лучан розважали LeoBand Orchestra. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на підстанції знайшли мертвого чоловіка
Сьогодні, 11:45