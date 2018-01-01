Карати треба, - Фаріон у Луцьку про тих, хто не знає української. ВІДЕО





Про це сказала мовознавець, політичний діяч Ірина Фаріон в ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 21 грудня, - пише



Ірина Фаріон наголосила, що є 10-та стаття Конституції України, є два рішення Конституційного суду, в яких чітко визначено, що українська мова є мовою, якою потрібно послуговуватися в абсолютно всіх сферах життя. Особливо, коли ці сфери життя публічні.



"Про що ми, власне, сперечаємося? Про аксіоматичні речі? Кого ми виправдовуємо? Тих людей, які за 27 років не вивчили української мови? Вони мають проблеми з розумом? То хай вчаться!" – заявила політик.



На її думку, потрібно змусити українців вчити державну мову.



"Вони живуть на нашій землі святій, їдять наш хліб і, виявляється, вони дотепер не можуть вивчити нашої мови... Що поганого, коли змушує закон? У нас є закон, а закон люди не виконуть. Карати треба – тоді все буде прекрасно", – переконана Фаріон.



Натомість головний редактор інтернет-видання "Перший" Юрій Ричук не поділяє таку думку і вважає, що українців потрібно стимулювати вчити мову, а не карати їх за те, що вони нею не володіють.



"Потрібно людей поставити в такі умови, аби вони хотіли вчити цю мову. Хотіли, а не думали про те, що, якщо її не вивчити, їх оштрафують або посадять в тюрму... Потрібно шукати речі, які переконають людей захотіти вчити українську мову", – зауважив він.



Але Ірина Фаріон категорично не погоджується з такою позицією.



"Ми вже 27 років створюємо для них умови і в результаті створили умови війни. Війна зайшла туди, де української мови не було. Війна почалася саме з Криму, тому що в Криму була одна гімназія (україномовна, – "К."), де була черга людей, щоби в цій гімназії вчитися. Це ми не створили умов для українців у своїй державі, а весь час створюємо умови для чужинців. У цьому полягає наша психологічна проблема", – сказала політик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українців, які не володіють державною мовою, потрібно карати і змушувати її вчити.Про це сказала мовознавець, політичний діячв ефірі ток-шоу "Протилежний Погляд LIVE" 21 грудня, - пише Конкурент Ірина Фаріон наголосила, що є 10-та стаття Конституції України, є два рішення Конституційного суду, в яких чітко визначено, що українська мова є мовою, якою потрібно послуговуватися в абсолютно всіх сферах життя. Особливо, коли ці сфери життя публічні."Про що ми, власне, сперечаємося? Про аксіоматичні речі? Кого ми виправдовуємо? Тих людей, які за 27 років не вивчили української мови? Вони мають проблеми з розумом? То хай вчаться!" – заявила політик.На її думку, потрібно змусити українців вчити державну мову."Вони живуть на нашій землі святій, їдять наш хліб і, виявляється, вони дотепер не можуть вивчити нашої мови... Що поганого, коли змушує закон? У нас є закон, а закон люди не виконуть. Карати треба – тоді все буде прекрасно", – переконана Фаріон.Натомість головний редактор інтернет-видання "Перший"не поділяє таку думку і вважає, що українців потрібно стимулювати вчити мову, а не карати їх за те, що вони нею не володіють."Потрібно людей поставити в такі умови, аби вони хотіли вчити цю мову. Хотіли, а не думали про те, що, якщо її не вивчити, їх оштрафують або посадять в тюрму... Потрібно шукати речі, які переконають людей захотіти вчити українську мову", – зауважив він.Але Ірина Фаріон категорично не погоджується з такою позицією."Ми вже 27 років створюємо для них умови і в результаті створили умови війни. Війна зайшла туди, де української мови не було. Війна почалася саме з Криму, тому що в Криму була одна гімназія (україномовна, – "К."), де була черга людей, щоби в цій гімназії вчитися. Це ми не створили умов для українців у своїй державі, а весь час створюємо умови для чужинців. У цьому полягає наша психологічна проблема", – сказала політик.

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