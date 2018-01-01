Колишній воротар «Волині» гратиме за чемпіонів Грузії

Сергій Литовченко зацікавив грузинську команду «Сабуртало».



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Грузинський клуб вже підготував для Литовченко контракт. 31-річний українець вже виступав в чемпіонаті Грузії з 2016 по 2017 рік за «Байю» і «Динамо» Тбілісі.



У поточному сезоні Литовченко провів 16 матчів, один з яких сухий, а також пропустив 26 голів. «Сабуртало» в цьому сезоні виграв чемпіонат Грузії.

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