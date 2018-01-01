На Волині судили двох водіїв, які п'яними їздили за кермом

У Любешівському районі судили двох водіїв, які керували автівками напідпитку.Про це інформує Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.Зазначається, що протягом останнього часу поліцейські виявили та притягнули до адмінвідповідальності двох осіб, які перебували за кермом в стані сп’яніння.Відповідні матеріали були скеровані до суду. Згідно постанов Любешівського та Камінь-Каширського районних судів вказаних осіб визнано винними у вчиненні правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 10 тис. 200 гривень та позбавлено права керування транспортними засобами строком на 1 рік.