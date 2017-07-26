Пенсіонерка перерахувала 10 тисяч доларів на потреби української армії
Сьогодні, 00:29
Несподівану пожертву у $10 тис. для перемоги ЗСУ над російськими окупантами зробила 90-річна жителька Західної України.
Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду Повернись живим у Facebook.
Ім’я благодійниці у фонді назвати не можуть, але кажуть, що вона дуже хоче допомогти нашим військовим вигнати з України російських окупантів.
– Справа у тому, що в свій вік “за 90” жінка каже: “Дуже хочу допомогти виграти війну. Ви за мене не хвилюйтеся – гроші на ліки собі лишила!”, – розповіли у фонді та обіцяють витратити її гроші мо на допомогу бригадам, чиї пункти постійної дислокації знаходяться в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.
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Про це повідомляється на сторінці благодійного фонду Повернись живим у Facebook.
Ім’я благодійниці у фонді назвати не можуть, але кажуть, що вона дуже хоче допомогти нашим військовим вигнати з України російських окупантів.
– Справа у тому, що в свій вік “за 90” жінка каже: “Дуже хочу допомогти виграти війну. Ви за мене не хвилюйтеся – гроші на ліки собі лишила!”, – розповіли у фонді та обіцяють витратити її гроші мо на допомогу бригадам, чиї пункти постійної дислокації знаходяться в Івано-Франківській, Львівській, Волинській та Закарпатській областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А внуки знают вот обрадуются
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