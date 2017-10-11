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Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал

Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал
Через смертельну аварію, яка сталася у Володимирі-Волинському, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

26 грудня на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, 26-річна місцева жителька, керуючи автомобілем «Mercedes Sprinter», збила пішохода, 84-річну жительку міста. Попередньо, пенсіонерка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди волинянка загинула.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

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Теги: поліція, смерть, ДТП
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