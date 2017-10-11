Смертельна аварія на Волині: поліція відкрила кримінал





Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.



26 грудня на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському,



Внаслідок автопригоди волинянка загинула.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого.



Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.

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