Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей
Сьогодні, 20:00
У Луцьку на ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» обговорюватимуть прийнятий бюджет міста на 2019 рік.
"На що буде виділено найбільше бюджетних грошей, а які галузі будуть недофінансованими? Про скандальні надбавки луцьким чиновникам, повернення боргів Луцька та пріорітети бюджету 2019"
Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 28 грудня, о 17:35 на ТК UA Волинь. А також у неділю, 30 грудня, о 19:00.
Гостями студії будуть депутати Луцької міської ради Андрій Козюра та Павло Данильчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"На що буде виділено найбільше бюджетних грошей, а які галузі будуть недофінансованими? Про скандальні надбавки луцьким чиновникам, повернення боргів Луцька та пріорітети бюджету 2019"
Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 28 грудня, о 17:35 на ТК UA Волинь. А також у неділю, 30 грудня, о 19:00.
Гостями студії будуть депутати Луцької міської ради Андрій Козюра та Павло Данильчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Ковельській – аварія за участю маршрутки
Сьогодні, 21:08
Кому і на скільки підвищать пенсії з 1-го січня
Сьогодні, 20:19
Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей
Сьогодні, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 грудня
Сьогодні, 19:45
Радикальне оновлення в Instagram обурило користувачів
Сьогодні, 19:33