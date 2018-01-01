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Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей

Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей
У Луцьку на ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» обговорюватимуть прийнятий бюджет міста на 2019 рік.

"На що буде виділено найбільше бюджетних грошей, а які галузі будуть недофінансованими? Про скандальні надбавки луцьким чиновникам, повернення боргів Луцька та пріорітети бюджету 2019"

Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 28 грудня, о 17:35 на ТК UA Волинь. А також у неділю, 30 грудня, о 19:00.

Гостями студії будуть депутати Луцької міської ради Андрій Козюра та Павло Данильчук.

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Теги: бюджет, Луцьк, ток-шоу
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