Луцький бюджет-2019: чи вистачить на всіх грошей

У Луцьку на ток-шоу «Протилежний погляд. LIVE» обговорюватимуть прийнятий бюджет міста на 2019 рік."На що буде виділено найбільше бюджетних грошей, а які галузі будуть недофінансованими? Про скандальні надбавки луцьким чиновникам, повернення боргів Луцька та пріорітети бюджету 2019"Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 28 грудня, о 17:35 на ТК UA Волинь. А також у неділю, 30 грудня, о 19:00.Гостями студії будуть депутати Луцької міської радита