Семеро волинських чиновників отримають квартири

На позачерговому засіданні виконавчого комітету Луцькради надали сім однокімнатних квартир працівникам виконавчого апарату Волинської обласної ради.Про це повідомили на сайті Луцькради.Засідання відбулось 28 грудня. У порядку денному було два питання: «Про надання житла» та «Про внесення змін до бюджету міста».Так, члени виконкому затвердили рішення спільного засідання адміністрації, профкому та працівників виконавчого апарату Волинської обласної ради про надання семи однокімнатних квартир їхнім працівникам.Також внесли зміни до бюджету міста, у зв'язку із надходженням субвенцій з державного бюджету. Зокрема збільшили доходи загального фонду бюджету за рахунок освітньої субвенції в сумі 89 200 грн.Ці гроші спрямують управлінню освіти міської ради на придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат.