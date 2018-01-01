На Волині двох жителів «кинули» на десятки тисяч гривень





Про це повідомили у Любешівському відділі поліції.



До відділення поліції одночасно звернулись 50-річна жителька селища та 29-річний житель Любешівського району, які повідомили, що з їх банківських карток з невідомих обставин зникли грошові кошти.



У першому випадку сума становила 30 000 гривень, у другому - 14 000 гривень.

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