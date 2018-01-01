Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині

Єва Грибок з Волині вже мусить виборювати своє право на життя. Немовляткові потрібна термінова трансплантація печінки.



Про це повідомляють на сайті



Організм малесенької Єви виснажений: судина лопнула ще два тижні тому, а рана досі не може загоїтись. "Чогось я, мама, дала таку тяжку долю своїй дитині", - бідкається Наталія Грибок.



Вона виношувала двійню, на 34-му тижні вагітності на світ передчасно з’явилися Єва і Серафим. Братик помер у реанімації, у 2-кілограмової Єви за кілька тижнів почала жовкнути шкіра. Два місяці лікарі не могли поставити діагноз. "МРТ показало, що в нас біліарна артезія усіх жовчовивідних шляхів. Печінка в неї не функціонує, і жовч із організму зовсім не виводиться", - каже мама дівчинки.



Іще в утробі матері цитомегаловірус знищив печінку дівчинки і став причиною смерті її братика. "Ви собі не уявляєте, коли це мама хоронить дитятко. Я була готова разом із ним лягти в ту маленьку домовинку. Він ніби так помер, а свої сили віддав їй", - каже Наталія. Єдиний шанс для Єви – це трансплантація печінки. Мама підходить як донор, але в Україні такі пересадки роблять лише дітям, які важать не менше 5 кілограм. Операцію зголосилися провести швидше в італійській клініці.



"Зараз рятуючою життя є трансплантація печінки за кордоном. Ми маємо зробити цю трансплантацію до шести місяців", - пояснила лікуючий лікар Олена Бакаєва.



Отже, на порятунок дитини є лише два місяці. І що довше затягувати, то ризикованіше, бо печінка цілком не функціонує, жовч перетворюється на отруту, тому в маленької Єви можуть відмовити інші органи. Італійська клініка виставила рахунок – 115 тисяч євро. Батьки наскладали тільки 10 тисяч.



"Руки, ноги є, але мені нереально їх заробити", - каже тато Микола Грибок. У лікарняних стінах Наталя з Євою від самого народження, вдома за весь час побули лишень п’ять днів. На Єву вже чекає ліжечко, а під подушкою - гостинці від Святого Миколая. Старший братик мріє про майбутнє. "Це зошити, які я списав і тримаю для Єви. Вона підросте і буде мати, з чого списувати. Щоб їй було легше вчитися", - каже Владислав Грибок. А в листах Святому Миколаю він просив не подарунків і солодощів, а одужання сестрички.



Допомогти цій мрії здійснитися може кожен. Грошові пожертви на порятунок Єви приймає її тато Микола Грибок. Його номер картки Приватбанку 5168 7573 8477 9411. Навіть невеличка сума від кожного може створити новорічне диво – і врятувати дитяче життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тримісячназ Волині вже мусить виборювати своє право на життя. Немовляткові потрібна термінова трансплантація печінки.Про це повідомляють на сайті ТСН Організм малесенької Єви виснажений: судина лопнула ще два тижні тому, а рана досі не може загоїтись. "Чогось я, мама, дала таку тяжку долю своїй дитині", - бідкаєтьсяВона виношувала двійню, на 34-му тижні вагітності на світ передчасно з’явилися Єва і Серафим. Братик помер у реанімації, у 2-кілограмової Єви за кілька тижнів почала жовкнути шкіра. Два місяці лікарі не могли поставити діагноз. "МРТ показало, що в нас біліарна артезія усіх жовчовивідних шляхів. Печінка в неї не функціонує, і жовч із організму зовсім не виводиться", - каже мама дівчинки.Іще в утробі матері цитомегаловірус знищив печінку дівчинки і став причиною смерті її братика. "Ви собі не уявляєте, коли це мама хоронить дитятко. Я була готова разом із ним лягти в ту маленьку домовинку. Він ніби так помер, а свої сили віддав їй", - каже Наталія. Єдиний шанс для Єви – це трансплантація печінки. Мама підходить як донор, але в Україні такі пересадки роблять лише дітям, які важать не менше 5 кілограм. Операцію зголосилися провести швидше в італійській клініці."Зараз рятуючою життя є трансплантація печінки за кордоном. Ми маємо зробити цю трансплантацію до шести місяців", - пояснила лікуючий лікарОтже, на порятунок дитини є лише два місяці. І що довше затягувати, то ризикованіше, бо печінка цілком не функціонує, жовч перетворюється на отруту, тому в маленької Єви можуть відмовити інші органи. Італійська клініка виставила рахунок – 115 тисяч євро. Батьки наскладали тільки 10 тисяч."Руки, ноги є, але мені нереально їх заробити", - каже тато Микола Грибок. У лікарняних стінах Наталя з Євою від самого народження, вдома за весь час побули лишень п’ять днів. На Єву вже чекає ліжечко, а під подушкою - гостинці від Святого Миколая. Старший братик мріє про майбутнє. "Це зошити, які я списав і тримаю для Єви. Вона підросте і буде мати, з чого списувати. Щоб їй було легше вчитися", - каже. А в листах Святому Миколаю він просив не подарунків і солодощів, а одужання сестрички.Допомогти цій мрії здійснитися може кожен. Грошові пожертви на порятунок Єви приймає її тато Микола Грибок. Його номер картки Приватбанку 5168 7573 8477 9411. Навіть невеличка сума від кожного може створити новорічне диво – і врятувати дитяче життя.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію