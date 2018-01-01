Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку
Сьогодні, 11:22
Рятувальники застерігають дотримуватися певних вимог протипожежної безпеки під час встановлення головного атрибуту різдвяних свят.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Ялинка має розміщуватися мінімум за один метр від стін і стелі та подалі від обігрівальних приладів, тому купуйте ялинку оптимального розміру для вашої оселі. Обов’язково поставте дерево на стійку основу (спеціальну підставку, у діжку з піском) і з таким розрахунком, щоб не ускладнювався вихід із приміщення.
Нагадують вогнеборці і про те, що ялинки дуже добре горять. При цьому, штучні зелені красуні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”.
Обираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).
Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені.
На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з ватним "снігом" і паперовими іграшками.
Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.
У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику).
Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні гірлянди.
При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Ялинка має розміщуватися мінімум за один метр від стін і стелі та подалі від обігрівальних приладів, тому купуйте ялинку оптимального розміру для вашої оселі. Обов’язково поставте дерево на стійку основу (спеціальну підставку, у діжку з піском) і з таким розрахунком, щоб не ускладнювався вихід із приміщення.
Нагадують вогнеборці і про те, що ялинки дуже добре горять. При цьому, штучні зелені красуні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”.
Обираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).
Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені.
На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з ватним "снігом" і паперовими іграшками.
Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.
У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику).
Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні гірлянди.
При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Громада волинського села має намір перейти до ПЦУ
Сьогодні, 12:23
Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку
Сьогодні, 11:22
Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Сьогодні, 10:41