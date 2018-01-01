Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку





Про це йдеться на



Ялинка має розміщуватися мінімум за один метр від стін і стелі та подалі від обігрівальних приладів, тому купуйте ялинку оптимального розміру для вашої оселі. Обов’язково поставте дерево на стійку основу (спеціальну підставку, у діжку з піском) і з таким розрахунком, щоб не ускладнювався вихід із приміщення.



Нагадують вогнеборці і про те, що ялинки дуже добре горять. При цьому, штучні зелені красуні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”.



Обираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).



Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені.



На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з ватним "снігом" і паперовими іграшками.



Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.



У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику).



Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні гірлянди.



При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники застерігають дотримуватися певних вимог протипожежної безпеки під час встановлення головного атрибуту різдвяних свят.Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Ялинка має розміщуватися мінімум за один метр від стін і стелі та подалі від обігрівальних приладів, тому купуйте ялинку оптимального розміру для вашої оселі. Обов’язково поставте дерево на стійку основу (спеціальну підставку, у діжку з піском) і з таким розрахунком, щоб не ускладнювався вихід із приміщення.Нагадують вогнеборці і про те, що ялинки дуже добре горять. При цьому, штучні зелені красуні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”.Обираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені.На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з ватним "снігом" і паперовими іграшками.Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику).Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні гірлянди.При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена.

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