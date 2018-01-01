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Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку

Рятувальники розказали, як правильно обрати та встановити новорічну ялинку
Рятувальники застерігають дотримуватися певних вимог протипожежної безпеки під час встановлення головного атрибуту різдвяних свят.

Про це йдеться на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Ялинка має розміщуватися мінімум за один метр від стін і стелі та подалі від обігрівальних приладів, тому купуйте ялинку оптимального розміру для вашої оселі. Обов’язково поставте дерево на стійку основу (спеціальну підставку, у діжку з піском) і з таким розрахунком, щоб не ускладнювався вихід із приміщення.

Нагадують вогнеборці і про те, що ялинки дуже добре горять. При цьому, штучні зелені красуні ще й виділяють отруйні речовини, швидко плавляться й “розтікаються”.

Обираючи штучну ялинку, варто віддати перевагу тим, які мають протипожежну пропитку (ця інформація вказується на упаковці).

Щоб ялинка не впала, вона повинна бути правильно зібрана і надійно встановлена, а іграшки рівномірно на ній розподілені.

На ялинку не можна встановлювати свічі та бенгальські вогні, особливо в об'єднанні з ватним "снігом" і паперовими іграшками.

Збирати штучну ялинку потрібно згідно з інструкцією.

У кімнаті, де стоїть ялинка, діти повинні перебувати тільки під доглядом дорослих. Для дитячої безпеки ялинку краще прикрасити легкими прикрасами, які не б'ються (бантами, шишками, кульками зі склопластику).

Слід дотримуватися й правил електробезпеки. Для прикраси ялинки не можна використовувати несправні й не сертифіковані електричні гірлянди.

При виявленні несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, вона повинна бути терміново відключена.

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Теги: ялинка, новий рік, безпека
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