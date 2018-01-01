На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця
Сьогодні, 20:46
В одній зі шкіл Бучацького району Тернопільської області під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна учениця шостого класу.
Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть дівчинки, повідомляє обласна поліція.
Попередня причина смерті дитини – гостра серцево-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.
Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Волині першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.
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Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть дівчинки, повідомляє обласна поліція.
Попередня причина смерті дитини – гостра серцево-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.
Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Волині першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.
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