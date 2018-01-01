На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця





Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть дівчинки,



Попередня причина смерті дитини – гостра серцево-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.



Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.



Нагадаємо, на Волині першокласниця школи у П'ятиднях

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одній зі шкіл Бучацького району Тернопільської області під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна учениця шостого класу.Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть дівчинки, повідомляє обласна поліція.Попередня причина смерті дитини – гостра серцево-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.Нагадаємо, на Волині першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня . Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію