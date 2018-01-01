вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця

На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця
В одній зі шкіл Бучацького району Тернопільської області під час новорічного свята раптово знепритомніла 11-річна учениця шостого класу.

Лікарі швидкої допомоги лише констатували смерть дівчинки, повідомляє обласна поліція.

Попередня причина смерті дитини – гостра серцево-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.

Інформація про подію внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Нагадаємо, на Волині першокласниця школи у П'ятиднях померла 6 вересня. Згодом повідомили деталі трагедії та те, що дівчинка померла фактично у мами на очах, а додатково бригада швидкої дорогою на виклик потрапила в аварію. У поліції розповіли, що дівчинка померла через гостру серцеву недостатність. Поховали 6-річну Алінку 7 вересня у селі Хрипаличі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: швидка, допомога, новорічний ранок, смерть, школа, школярка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Втратила братика і бореться за своє життя: просять врятувати немовля з Волині
Гроші на громаду: куди «пішли» кошти з депутатських фондів у Луцьку. ІНФОГРАФІКА
Від і до: за скільки у Луцьку можна купити новорічне деревце. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Громадська спілка «СПАС» Громадська
спілка
«СПАС» вітає волинян з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО
Сьогодні, 21:42
Волинські військовослужбовці завітали в гості до дітей загиблих на війні побратимів
Сьогодні, 21:17
На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця
Сьогодні, 20:46
У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна
Сьогодні, 20:04
Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою
Сьогодні, 19:55
Схожі новини
У Дніпрі під час уроку померла вчителька У Дніпрі під час уроку померла вчителька
06 грудень, 19:03
На ярмарку у волинській школі зібрали 35 тисяч гривень для хворого хлопчика. ФОТО На ярмарку у волинській школі зібрали 35 тисяч гривень для хворого хлопчика. ФОТО
19 листопад, 01:35
Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині Поліція назвала ймовірну причину смерті першокласниці на Волині
07 вересень, 12:23
У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині У аварію потрапила швидка, яка їхала рятувати школярку на Волині
06 вересень, 14:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині медики врятували життя чоловіку з інфарктом. ФОТО
Сьогодні, 21:42
 0
Волинські військовослужбовці завітали в гості до дітей загиблих на війні побратимів
Сьогодні, 21:17
 0
На Тернопільщині на новорічному ранку раптово померла шестикласниця
Сьогодні, 20:46
 0
У волинській школі встановили енергозберігаючі вікна
Сьогодні, 20:04
 0
Безпечний Новий рік: рятувальники розказали, як правильно користуватися піротехнікою
Сьогодні, 19:55
 0
Медіа
відео
1/8