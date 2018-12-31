На Волині майстер вирізблює на дереві ікони. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Митець із Любешівщини Юрій Шукалович уже впродовж 24 роки вирізблює на дереві ікони. Чоловік обіцяє, що не кине справу, яка не дозволяє йому занепасти духом.
Про це пише сайт нардепа Ірини Констанкевич.
Юрію Шукаловичу 43 роки, він має диплом тракториста, але в мистецтві себе краще почуває. Каже, це його справа, бо це те, чим він творить і живе.
Результат творчості чоловіка – понад триста різноманітних робіт. Майстер каже, що найбільше любить вирізувати ікони, у церкву їх дарує, а для людей ставить чисто символічні ціни, бо ж робить це не для збагачення.
«Прикро що сьогодні різьба по дереву відходить у минуле, але я розумію, бо зараз тисячу гривень можна за один день заробити», – розповідає Юрій Шукалович.
Поспілкувалася з майстром і народний депутат Ірина Констанкевич, а відтепер роботи любешівського різьбяра прикрашатимуть домівку нардепа.
Юрій Шукалович живе з безмежною вірою у свою справу. Попри всі життєві перипетії, він ніколи ні на кого не скаржиться і не піддається обставинам.
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Про це пише сайт нардепа Ірини Констанкевич.
Юрію Шукаловичу 43 роки, він має диплом тракториста, але в мистецтві себе краще почуває. Каже, це його справа, бо це те, чим він творить і живе.
Результат творчості чоловіка – понад триста різноманітних робіт. Майстер каже, що найбільше любить вирізувати ікони, у церкву їх дарує, а для людей ставить чисто символічні ціни, бо ж робить це не для збагачення.
«Прикро що сьогодні різьба по дереву відходить у минуле, але я розумію, бо зараз тисячу гривень можна за один день заробити», – розповідає Юрій Шукалович.
Поспілкувалася з майстром і народний депутат Ірина Констанкевич, а відтепер роботи любешівського різьбяра прикрашатимуть домівку нардепа.
Юрій Шукалович живе з безмежною вірою у свою справу. Попри всі життєві перипетії, він ніколи ні на кого не скаржиться і не піддається обставинам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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