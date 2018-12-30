У Луцьку після аварії водія вирізали з авто рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 17:59
У Луцьку на вулиці Володимирській водій легковика потрапив в аварію, його довелося вирізати з салону автівки.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
2 січня о 13:44 рятувальники вирушили на допомогу водієві легкового автомобіля, який був заблокований у салоні внаслідок ДТП.
За допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС відчинили двері автомобіля, визволили із салону водія й передали його до рук медиків.
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Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
2 січня о 13:44 рятувальники вирушили на допомогу водієві легкового автомобіля, який був заблокований у салоні внаслідок ДТП.
За допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС відчинили двері автомобіля, визволили із салону водія й передали його до рук медиків.
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Коментарі 1
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автор не обманюй
він сам віліз і улибався ходив