У Луцьку після аварії водія вирізали з авто рятувальники. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



2 січня о 13:44 рятувальники вирушили на допомогу водієві легкового автомобіля, який був заблокований у салоні внаслідок ДТП.



За допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС відчинили двері автомобіля, визволили із салону водія й передали його до рук медиків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Володимирській водій легковика потрапив в аварію, його довелося вирізати з салону автівки.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.2 січня о 13:44 рятувальники вирушили на допомогу водієві легкового автомобіля, який був заблокований у салоні внаслідок ДТП.За допомогою шанцевого інструменту співробітники ДСНС відчинили двері автомобіля, визволили із салону водія й передали його до рук медиків.

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