У Ковелі – аварія з двома маршрутками. ФОТО
Сьогодні, 10:32
У Ковелі по вулиці Володимирській зіткнулись дві маршрутки, які вони везли пасажирів до мікрорайону "Сільмаш".
Очевидець Павло Деревянчук у соцмережі "Ковель Life" опублікував фото цієї аварії, - пише ПроКовель.
"Ось вам результат перегонів, від зупинки третя школа до зупинки палац Шевченка ДТП. А це все за чотири гривні, могли постраждати пасажири...", - обурюється дописувач.
Свої коментарі щодо даної пригоди залишили під світлинами й численні дописувачі. Приміром, Наталія Кисляк пише, що, будучи пасажиром однієї з цих маршруток, вона неодноразово через небезпечні на дорозі маневри одного з водіїв вже потрапляла в ось такі неприємні розбірки. А ще - жінка обурюється нахабним ставленням водія до людей, яких той перевозить.
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Очевидець Павло Деревянчук у соцмережі "Ковель Life" опублікував фото цієї аварії, - пише ПроКовель.
"Ось вам результат перегонів, від зупинки третя школа до зупинки палац Шевченка ДТП. А це все за чотири гривні, могли постраждати пасажири...", - обурюється дописувач.
Свої коментарі щодо даної пригоди залишили під світлинами й численні дописувачі. Приміром, Наталія Кисляк пише, що, будучи пасажиром однієї з цих маршруток, вона неодноразово через небезпечні на дорозі маневри одного з водіїв вже потрапляла в ось такі неприємні розбірки. А ще - жінка обурюється нахабним ставленням водія до людей, яких той перевозить.
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