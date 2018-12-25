У Ковелі – аварія з двома маршрутками. ФОТО





Очевидець Павло Деревянчук у соцмережі "Ковель Life" опублікував фото цієї аварії, - пише



"Ось вам результат перегонів, від зупинки третя школа до зупинки палац Шевченка ДТП. А це все за чотири гривні, могли постраждати пасажири...", - обурюється дописувач.



Свої коментарі щодо даної пригоди залишили під світлинами й численні дописувачі. Приміром, Наталія Кисляк пише, що, будучи пасажиром однієї з цих маршруток, вона неодноразово через небезпечні на дорозі маневри одного з водіїв вже потрапляла в ось такі неприємні розбірки. А ще - жінка обурюється нахабним ставленням водія до людей, яких той перевозить.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі по вулиці Володимирській зіткнулись дві маршрутки, які вони везли пасажирів до мікрорайону "Сільмаш".Очевидецьу соцмережі "Ковель Life" опублікував фото цієї аварії, - пише ПроКовель "Ось вам результат перегонів, від зупинки третя школа до зупинки палац Шевченка ДТП. А це все за чотири гривні, могли постраждати пасажири...", - обурюється дописувач.Свої коментарі щодо даної пригоди залишили під світлинами й численні дописувачі. Приміром,пише, що, будучи пасажиром однієї з цих маршруток, вона неодноразово через небезпечні на дорозі маневри одного з водіїв вже потрапляла в ось такі неприємні розбірки. А ще - жінка обурюється нахабним ставленням водія до людей, яких той перевозить.

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