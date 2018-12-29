На Волині чоловік вкрав зупинку
Сьогодні, 11:40
На Волині 27-річний чоловік розібрав та викрав каркас зупинки громадського транспорту.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
2 січня до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що в селі Погулянка цього ж району невідомий зловмисник викрав металевий каркас зупинки громадського транспорту.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу правопорушника.
Згодом з’ясувалося, що невідомий зловмисник демонтував і викрав із зупинки громадського транспорту металевий каркас.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний житель сусіднього села. Викрадений каркас вилучили.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
2 січня до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що в селі Погулянка цього ж району невідомий зловмисник викрав металевий каркас зупинки громадського транспорту.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу правопорушника.
Згодом з’ясувалося, що невідомий зловмисник демонтував і викрав із зупинки громадського транспорту металевий каркас.
Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний житель сусіднього села. Викрадений каркас вилучили.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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