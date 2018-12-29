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На Волині чоловік вкрав зупинку

На Волині чоловік вкрав зупинку
На Волині 27-річний чоловік розібрав та викрав каркас зупинки громадського транспорту.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

2 січня до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що в селі Погулянка цього ж району невідомий зловмисник викрав металевий каркас зупинки громадського транспорту.

Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу правопорушника.

Згодом з’ясувалося, що невідомий зловмисник демонтував і викрав із зупинки громадського транспорту металевий каркас.

Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний житель сусіднього села. Викрадений каркас вилучили.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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Теги: крадіжка, Волинь
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