На Волині чоловік вкрав зупинку

На Волині 27-річний чоловік розібрав та викрав каркас зупинки громадського транспорту.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.2 січня до Маневицького відділу поліції надійшло повідомлення від сільського голови про те, що в селі Погулянка цього ж району невідомий зловмисник викрав металевий каркас зупинки громадського транспорту.Дільничні офіцери поліції оперативно встановили особу правопорушника.Згодом з’ясувалося, що невідомий зловмисник демонтував і викрав із зупинки громадського транспорту металевий каркас.Дільничні офіцери поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжки причетний 27-річний житель сусіднього села. Викрадений каркас вилучили.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку. Санкція статті передбачає, зокрема, до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.