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У Підгайцівській ОТГ відбулася перша сесія

У Підгайцівській ОТГ відбулася перша сесія
Підгайцівська об’єднана територіальна громада провела перше пленарне засідання сесії, де обрали секретаря ради та затвердили склад постійних комісій.

На засідання депутати ОТГ зібралися у п’ятницю, 4 січня.

Нагадаємо, що за результатами виборів, які відбулися, Підгайцівську об’єднану територіальну громаду очолив багаторічний сільський голова Підгайців Юрій Семенюк. За нього проголосувало 56% виборців.

До слова, депутатський склад ОТГ обирали на 26 округах, там змагалося від 3 до 8 претендентів, сьогодні ж переможці виборів отримали депутатські посвідчення та склали присягу.

Голова ОТГ Юрій Семенюк зауважив, що, як і протягом трьох попередніх років, південних на посаді голови, буде прислухатися до думки депутатів, які представляють громаду. А також запевнив, що чимало уваги приділятиме селам, які приєдналися.

«Вірю, що й нас все вдасться і знаю, що з часом ми будемо думати однаково. Мені завжди вдавалося об’єднувати депутатів. То мої четверті вибори і скажу, що я вмію переступати через себе, бо ми тут працюємо для людей, а не захищаємо свої амбіції. Я бачу конструктивну роботу і можу сказати, що ще літом замовив 7 проектів на освітлення сіл Лище і Воротнів. Я думав про громаду ще до виборів. Я зроблю все, щоб люди, які не підтримали мене на виборах, змінили свою думку», – заначив голова ОТГ.

На засіданні сесії був присутній також голова Луцької районної державної адміністрації Тарас Яковлев. Він привітав новоутворений склад ради та побажав плідної роботи на благо громади.

«Працювати вам до наступних виборів всього-на-всього півтора року. За цей період потрібно довести своїм людям, що їх вибір був правильним. Я вам цього бажаю. Зі свого боку гарантую вам повне розуміння від мене та моїх структурних підрозділів. У вас дуже хороша ситуація, хороша база, у вас інвестиційно-приваблива територія, томі бажаю вам плідної роботи», – зазначив Тарас Яковлев.

На засіданні також обрали секретаря Підгайцівської ОТГ. Нею стала Ольга Осіюк. За її кандидатуру проголосував 21 депутат з 23 присутніх.

Окрім того, у раді затвердили склад трьох постійних комісій – до кожної з них увійшло по 8 депутатів ради.


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Теги: Підгайці, сесія
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Коментарі 1
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Добре що хоч там укропи не влаштували рейваху
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