Волинський священик зворушив мережу архівними фото з коханою
Сьогодні, 18:53
У мережі з'явилися архівні знімки волинського священика УПЦ МП Валентина Марчука та його дружини Олени.
Світлини опублікував Валентин на своїй сторінці у Facebook.
"Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня. P.S. Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість", -написав він.
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Світлини опублікував Валентин на своїй сторінці у Facebook.
"Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня. P.S. Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість", -написав він.
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