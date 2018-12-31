Волинський священик зворушив мережу архівними фото з коханою

Валентина Марчука та його дружини Олени.



Світлини опублікував Валентин на своїй сторінці у Facebook.



"Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня. P.S. Любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість", -написав він.



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